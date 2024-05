Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Có dấu hiệu hình sự hay không?

Bộ Công an vừa có chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân tử vong, 5 người bị thương để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới góc nhìn pháp lý, Thạc sĩ Võ Văn Tài, Trưởng Khoa Kiểm sát hình sự (Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TPHCM) nêu quan điểm về vụ việc.



Theo Thạc sĩ Võ Văn Tài, các vụ nổ nồi hơi trong quá trình sản xuất thông thường đều do yếu tố kỹ thuật nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết, bị thương.

Vấn đề ở đây là, những người có trách nhiệm của công ty, đặc biệt là bộ phận chịu trách nhiệm vận hành hệ thống nồi hơi có hiểu biết về các thông số kỹ thuật, trong quá trình vận hành phải thường xuyên kiểm tra các chỉ số an toàn, vượt ngưỡng an toàn định kỳ và thường xuyên hay không. Bởi vì, khi nồi hơi vượt ngưỡng an toàn thì phải có các bước can thiệp kịp thời, nếu không thể khắc phục được thì phải dừng việc vận hành.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, điều tra.

Do đó cần xem xét, đánh giá bộ phận được giao trách nhiệm vận hành hệ thống trên khi đưa vào sản xuất, phân công trực như thế nào, kiểm tra, cập nhật chỉ số ra sao, cập nhật chỉ số theo khoảng thời gian theo quy định có đúng định kỳ không. Nếu xác định được quá trình sản xuất, bộ phận vận hành thiếu trách nhiệm không kịp thời phát hiện tình trạng nguy hiểm, chỉ số an toàn đã vượt ngưỡng dẫn đến nồi hơi phát nổ gây chết nhiều người thì trường hợp đó là có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động. Nếu như chỉ số an toàn đảm bảo, nhưng có sự cố về kỹ thuật nằm khả năng nhận biết của bộ phận theo dõi, giám sát, vận hành thì gọi là rủi ro trong sản xuất, trường hợp không ai có thể nhận thức được nó sẽ xảy ra, thì không có tội phạm.

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, sáng 1/5, tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai).