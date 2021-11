Vụ đâm vào ống cống 2 người tử vong: Đình chỉ hai bảo vệ

Ngày 2/11, Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên cho biết, chiều 1/11, cơ quan này đã đình chỉ công tác 2 bảo vệ làm việc trong ca trực xảy ra vụ tai nạn 2 người tử vong do đâm vào ống cống để phục vụ công tác điều tra. Ban quản lý đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh sự việc tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong khi đâm vào ống cống chắn ngang đường nhằm phân luồng, hạn chế phương tiện, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ống cống thuộc phạm vi cơ quan này quản lý. Hiện tại, Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với thị xã Phổ Yên để rà soát, cung cấp hồ sơ liên quan đến việc lập các chốt kiểm soát cứng, không cho người, phương tiện, gia súc vào KCN nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chống dịch để lực lược chức năng điều tra vụ việc. Ban quản lý cho biết, trước mắt tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN tuyên truyền tới người lao động thực hiện nghiêm nội dung văn bản số 1493 (ngày 30/7/2021 của Ban quản lý các KCN ban hành) liên quan tới quy định phòng chống dịch; thông báo đến người lao động, các phương tiện chỉ ra/vào qua 2 cổng chính của KCN (cổng chính phía đường ĐT 266; cổng phụ phía đường gom); không tự phá dỡ các chốt cứng đã lập để vào KCN. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trong lưu thông người và phương tiện ra vào khu công nghiệp; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan tới vụ tai nạn. Hiện, Ban quản lý các KCN đang chủ động phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, hình ảnh; trích xuất camera an ninh phục vụ công tác điều tra. Trước đó ,vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong khi đâm vào ống xảy ra rạng sáng ngày 1/11. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh H.V.Đ (SN 1998, ở xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, Sơn La) và chị V.T.N, (SN 1998, ở xã Tân Linh, huyện Đại Từ) tử vong. Được biết, hai nạn nhân chuẩn bị tổ chức đám cưới. Chị N. đang mang bầu tháng thứ 4. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

