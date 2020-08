Vợ chồng Phú Lê bị bắt: Phú Lê khai chỉ đạo đàn em đánh người già

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệu tập tổng số 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến "giang hồ mạng" Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê Yên Bái, trú tại Hà Nội). Lực lượng chức năng đã làm rõ, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy (SN 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng đồng phạm. Theo kết luận điều tra, bước đầu xác định Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thuỵ liên quan đến việc hành hung, gây thương tích đối với bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội bị thương phải nhập viện điều trị, trong đó, Thuỵ trực tiếp tham gia việc đánh bà Nga và bà Bé vào trưa 3/8. Tại Cơ quan Công an, Phú Lê khai nhận: "Đào Chi Lê đã lên trên mạng bảo rằng vợ tôi nói xấu Đào Chi Lê, và Đào Chi Lê lên mạng facebook chửi suốt 10 ngày và có những lời nói nhục mạ, lăng mạ vợ tôi. Bản thân tôi và vợ tôi cũng không có lên tiếng chửi Đào Chi Lê và cũng không gọi điện. Đến chiều ngày 2/8, Đào Chi Lê có nhắn tin cho tôi và vợ tôi rằng "Anh, chị có nhà không để em giải quyết việc cho xong". Tuy nhiên, hôm đó vợ chồng tôi có đám dỗ ở trên Vĩnh Phúc nên tôi có nhắn tin lại cho Đào Chi Lê là "anh, chị không có nhà". Trong lúc đang ngồi ăn giỗ, lúc đó mở máy lên thì thấy Đào Chi Lê đang livestream trên facebook đứng trước cửa nhà tôi với 2 đến 3 anh em, xăm trổ chửi bới sỉ nhục vợ chồng tôi. Khi vợ chồng tôi ăn giỗ xong rồi quay về nhà có nhắn tin cho Đào Chi Lê "anh chị về nhà rồi mời em đến nhà anh nói chuyện", Đào Chi Lê có nhắn lại rằng giờ không còn ở đó nữa, thích nói chuyện thì sang Đông Anh. Lúc đi tôi có gọi bạn tôi ở Xuân Mai đưa anh em đi cùng. Khi đi sang Đông Anh thì Đào Chi Lê không ra và cho đàn em ra gặp chúng tôi những người này lại quen biết nên chúng đã quay về uống rượu. Phú Lê khai: "Khi uống rượu ở quán xong, đêm ngày 2/8, Thụy về nhà tôi trong lúc tôi đang khóa cửa thì Thụy kéo tay tôi lại anh và nói "Anh ơi mai em xuống nhà con Đào, tìm con Đào ở dưới Đan Phượng". Phú Lê được đàn em tên Thụy cho biết, nhà của Đào Chi Lê ở quê có mẹ và dì của Đào ở đó. Sau đó Phú Lê chỉ đạo đàn em: "Nếu như gặp con Đào thì đánh nó" Thụy nói theo "Nhưng nếu không gặp cái Đào thì sẽ đánh mẹ, dì cái Đào" và tôi đã đồng ý, tuy nhiên tối nói với Thụy không được đánh vào đầu hoặc những phần có thể gây chết người và chỉ được vụt cảnh cáo vào chân tay thôi". Sáng hôm sau, Thụy và Trần Văn Tư, SN 1988, quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đi xe máy về huyện Đan Phượng, tìm đến nhà Đào Chi Lê. Trên đường đi, chúng dừng ở một cửa hàng vật liệu xây dựng, mua tuýp sắt làm hung khí gây án. Sau khi đánh bà Bé và và Nga, các đối tượng bỏ chạy trên đường đê về Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Quá trình bỏ chạy, cả hai cởi áo chống nắng, vứt khẩu trang cùng tuýp sắt nhằm phi tang. Sau sự việc, Đào Chi Lê làm đơn tố cáo Phú Lê và Thúy Kiều. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra các tội danh khác của vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê.

