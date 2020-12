Video: Bán tải lao xuống vực sâu, tài xế thoát chết hy hữu ở Lào Cai

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 21/12 trên QL279, đoạn qua thôn Khe Lếch, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Theo clip được camera hành trình ghi lại, khi di chuyển tới đoạn cua khúc khuỷu, xe bán tải có dấu hiệu chao đảo rồi mất lái. Chỉ vài giây sau, xe này lao xuống vực.

Do vách núi có khá nhiều cây cối nên xe bán tải rơi xuống khoảng 20m bị kẹt lại. Chiếc xe bị biến dạng nghiệm trọng. May mắn, tài xế là người duy nhất trên xe và cũng thoát ra ngoài an toàn sau sự cố.

Theo người đăng tải clip cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc do ô tô này cố vượt xe khác để lên phía trước.