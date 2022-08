Vì sao vụ “hacker” Nhâm Hoàng Khang bị tòa trả hồ sơ?

Ngày 3/8, Tòa án Nhân dân TPHCM cho biết đã trả hồ sơ vụ "hacker" Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ TP HCM) tống tiền chủ sàn tiền ảo T-Rex để điều tra bổ sung về hành vi xâm nhập sàn T-Rex đánh cắp thông tin khách hàng. Trước đó, VKS đã ra cáo trạng truy tố Khang theo điểm a khoản 3 Điều 170 BLHS về tội cưỡng đoạt tài sản (khung hình phạt từ 7-15 năm tù). Cáo trạng nêu do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, nên Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên website https://trex.exchange (gọi là sàn T-Rex) của ông Vũ Ngọc Châu. Để chiếm đoạt được tài sản của ông Châu, sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng sàn T-Rex, Khang đã nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công làm cho sàn T-Rex bị sập, gửi mail cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công, uy hiếp tinh thần ông Châu. Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 1/2/2021, ông Châu đã 10 lần đưa cho lái xe tổng cộng 201,8 triệu đồng để chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khang. Ngoài ra, ông Châu còn tố cáo ngày 1/11/2020, với thủ đoạn tương tự, Khang đã sử tài khoản tên “ViPTD4” (User ID 40803) để chiếm đoạt 346 USD (tương đương khoảng 8,2 triệu) của người sử dụng tài khoản tên “Hirn” trên sàn T-Rex, rồi bán cho người khác… Tuy nhiên do Khang không khai nhận hành vi này, ông Châu cũng không cung cấp được thông tin cá nhân của người đăng ký tài khoản trên và kiểm tra tài khoản không có nên CQĐT không xem xét xử lý… Qua nghiên cứu hồ sơ, tòa nhận thấy hành vi của Khang còn có dấu hiệu của một tội phạm khác. Cụ thể, Khang xâm nhập vào trang T-Rex chiếm quyền điều khiển tài khoản, chuyển 29.672,36126 USDT về tài khoản của mình. Sau khi bị nhân viên sàn này khóa tài khoản, Khang tiếp tục xâm nhập vào sàn này đánh cắp dữ liệu 29.000 khách hàng của sàn. Do đó, cần xác định bị can thực hiện bằng phương thức nào, cách thức vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị hoặc các phương thức khác của Khang để xâm nhập được vào sàn T-Rex. Việc Khang chiếm quyền điều khiển ra sao, có can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử không? Khang đã lấy cắp dữ liệu như thế nào và có sử dụng trái phép hoặc thay đổi làm giả, hủy hoại dữ liệu hay không để xác định có dấu hiệu phạm tội. Đồng thời, cần xác định đây có phải hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác để chiếm đoạt tài sản không? Vì vậy, tòa quyết định trả hồ sơ như đã nêu trên. >>> Xem thêm video: Đề nghị truy tố hacker Nhâm Hoàng Khang. Nguồn: Báo Người lao động.

