Vì sao gã “cha dượng” đóng đinh đầu bé 3 tuổi ở Hà Nội?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tam giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người. Huyên là nghi phạm vụ đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi khiến dư luận phẫn nộ. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, quá trình điều tra, bị can Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Huyên không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá". Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, sống độc lập từ khá lâu, thuê trọ nhiều nơi trước khi yêu và sống chung với mẹ bé A. Đáng chú ý, ban đầu khi bị triệu tập đến cơ quan Công an, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu A. Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi rằng chính do cô bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật. Tuy nhiên, kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé A; cộng với tài liệu điều tra dày công thu thập của Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự ,Bộ Công an…đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải khai nhận hành vi tàn ác. Công an xác định, tháng 9/2021, sau khi ly hôn chồng, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé A.) mang theo con gái, cùng Huyên chuyển đến thuê trọ tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội. Quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A. là con riêng của người tình nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. Huyên đã 4 lần hành hạ cháu bé bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, đánh gãy tay, bắt nuốt đinh ốc vít... Huyên khai nhận, lần gần nhất là sáng 17/1, khi mẹ bé A. đi làm, chỉ có Huyên và bé A ở nhà. Huyên hỏi nhưng bé A. không trả lời nên đối tượng đã tát bé nhiều cái. Sau đó, đối tượng thực hiện hành vi tàn ác đóng đinh vào đầu cháu bé. Thực hiện xong hành vi, Huyên đưa bé đến nhà một người phụ nữ quen biết rồi về phòng trọ ngủ. Chiều cùng ngày, cháu A. có biểu hiện buồn nôn, đi không vững, sức khỏe yếu nên đưa cháu đến Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội quyết liệt và nhanh chóng điều tra vụ án bé 3 tuổi bị 9 đinh găm ở đầu trong tình trạng nguy kịch đã thể hiện sự không khoan nhượng trước tội ác đối với trẻ em để mang lại sự bình yêu cho mỗi gia đình và xã hội. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được đối tượng Nguyễn Trung Huyên với tội ác kinh hoàng giết cháu bé 3 tuổi vô cùng tàn ác, man rợ và chưa từng có trong xã hội văn minh. Với các hành vi phạm tội như đóng đinh vào đầu cháu bé và nhiều lần bạo hành dã man, tàn bạo và sát hại cháu bé nhưng không thành như: Mua 2 gói thuốc diệt chuột mang về pha với nước ngọt C2 cho bé uống nhưng không tử vong do được đưa đi cấp cứu kịp thời; dùng tay bỏ 2 đinh ốc vít vào miệng rồi đổ nước vào bắt cháu nuốt nhưng được mẹ đưa cấp cứu, dùng tay đánh gẫy tay bé phải đi bó bột…cho thấy hành vi vô cùng tàn ác, man rợ và chưa từng xảy ra trong xã hội loài người khi đang tâm tìm mọi thủ đoạn, phương thức để sát hại cháu bé 3 tuổi trong đau đớn. Hành vi phạm tội của đối tượng đã gây nên sự kinh hoàng, rùng rợn trong xã hội và sự phẫn nộ tột đỉnh của nhân dân đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, I, n, q Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Chỉ vì bực tức cháu Ánh là con riêng của người tình mà đối tượng đã nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập, và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình. Với động cơ, mục đích giết cháu thể hiện sự đê hèn, quá trình thực hiện phạm tội phạm một cách man rợ nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính răn đe, trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hiện nay. Theo thông tin ban đầu còn cho thấy, trong quá trình cháu về chung sống cùng mẹ và đối tượng thì đã bị đối tượng nhiều lần hành hung, đánh đập dã man với mục đích sát hại cháu bé nhưng do cháu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn không tử vong. Đối với những hành vi tàn ác sát hại cháu không thành thì đối tượng sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng Phạm tội (Giết người) 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, trước khi cháu nhập viện còn có bó bột ở tay. Phần bó bột này được thực hiện trước đó 2 tuần do bị đối tượng đánh gãy tay. Như vậy, đối với hành vi này thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ,..

