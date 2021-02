Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Kiểm tra nhiệt độ trước khi vào du Xuân

Theo ghi nhận của PV, , lượng người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám Tết Tân Sửu giảm hơn so với Tết Canh Tý do dịch COVID-19. Ban Quản lý di tích cũng chuẩn bị nhiều biện pháp để đảm bảo giãn cách; phòng, chống lây lan dịch bệnh. Ở khu vực mua vé, Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã vẽ vạch kẻ sơn để người dân đứng xếp hàng đảm bảo giãn cách. Bên cạnh đó, Ban Quản lý di tích đã sắp xếp khu vực đặt nước rửa tay cho người dân sử dụng từ ngoài cổng đến các khu vực gần các ban lễ. Loa phát thanh liên tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên trong khuôn viên của Văn Miếu, người dân tập trung để làm lễ, xin chữ, hòa mình vào không khí vui tươi trong ngày đầu tiên năm mới đều có ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ngoài khách du Xuân, nhiều gia đình cũng đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu xin thuận lợi trên con đường học tập. Người dân chủ động đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh khi tham quan di tích. Khi làm lễ, người dân vẫn đeo khẩu trang để phòng dịch. Văn Miếu năm nay vắng người hơn mọi năm do dịch COVID-19. Nhiều hoạt động tạm dừng song ai cũng hiểu rằng việc này là cần thiết để đảm bảo giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh.

