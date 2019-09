Vận chuyển “hàng trắng” còn đâm xe Cảnh sát trên cao tốc

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Mạnh Hùng (SN 1984, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 4h40 sáng 1/8, tại Km 191 xuất hiện chiếc xe ô tô BKS 37A-508.85 dừng ở bên đường, bật đèn cảnh báo có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã áp sát để tiến hành kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng trong xe nhanh chóng lùi xe đâm vào xe Cảnh sát đi phía sau định mở đường thoát thân. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị các mũi chốt chặn khống chế bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện một nam giới cùng 1 túi vải bên trong có 3 bánh chất bột và 1 kg chất tinh thể nghi ma túy. Đối tượng và tang vật được đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng được làm rõ là Bùi Mạnh Hùng. Hùng khai tang vật bị thu giữ là 3 bánh heroin và 1 kg ma túy tổng hợp đang được đối tượng vận chuyển ra Hà Nội định giao cho khách.

Bùi Mạnh Hùng tại cơ quan Công an. Theo lời khai của Hùng, ngày 31/7, Hùng nhận được điện thoại của một khách hàng ở Hà Nội đặt mua ma túy . Chiều cùng ngày, Hùng đã điều khiển xe ô tô từ thành phố Vinh đến huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để mua ma túy của một đối tượng lạ mặt với giá 450 triệu đồng. Ngay trong đêm, Hùng lái xe vận chuyển ma túy đi thẳng ra Hà Nội để giao cho khách với giá 480 triệu đồng. Trong suốt hành trình dài, để tránh bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra và phát hiện, Hùng điều khiển phương tiện rất cẩn thận, tuân thủ đúng luật giao thông, không chạy quá tốc độ dù chỉ là 5km. Cùng với đó, các đối tượng đã bàn bạc và thường xuyên thay đổi thời điểm, địa điểm, cách thức giao hàng để phù hợp với thực tế tình hình, tránh bị phát hiện. Hùng thống nhất với người nhận hàng sẽ giao ma túy trên cao tốc, ra dấu hiệu nhận biết bằng cách dừng xe ô tô ở sát đường và bật cảnh báo 3 lần. Sau đó, các đối tượng sẽ giao nhận "hàng" ở khu vực hàng rào ngăn đường cao tốc với đường gom phía bên dưới. Theo hồ sơ lưu trữ của Công an Hà Nội, Nguyễn Mạnh Hùng đã có 3 tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng và đánh bạc.