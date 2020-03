Tung tin đồn về COVID-19 chỉ được 3 lượt tương tác, cô gái vẫn bị phạt 10 triệu đồng

Chiều 9/3, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA 03 Công an tỉnh và Công an TX Hồng Lĩnh triệu tập đối tượng Hoàng Thị Liên về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận: “Vào chiều ngày 8/3, trong lúc đi chợ tôi nghe mọi người kháo nhau chuyện về dịch Covid-19. Đến tối cùng ngày, tôi đã sử dụng điện thoại đăng tải dòng thông tin với nội dung “COV – 19 về đến hồng lĩnh rồi bà con ơi. Hiện đang cách ly mười mấy người ở trường lái hồng lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”. Cô gái khai nhận, ngay sau khi đăng tải dòng thông tin, chồng cô đã nhắc nhở nên đã gỡ bỏ thông tin trên chỉ chưa đăng chưa đầy 1 phút. Thời gian đăng tải dòng thông tin trên trang Facebook của Hoàng Thị Liên chưa lâu nên lượng người tiếp cận thông tin chưa lớn, mới chỉ có 3 lượt tương tác. Đối tượng cũng đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin và đưa ra lời cải chính xin lỗi cộng đồng mạng. Cùng với nội dung đăng tải sai sự thật về dịch COVID-19, Đặng Thị Th. (ngụ phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị Công an thị xã Hương Thủy xử phạt 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Nghị định 174/NĐ-CP ngày 13-11-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

>>> Xem thêm clip: Xử phạt 5 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 ở Phú Yên Phú Yên: Xử phạt 5 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 (Nguồn THDT)

Chiều 9/3, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA 03 Công an tỉnh và Công an TX Hồng Lĩnh triệu tập đối tượng Hoàng Thị Liên về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận: “Vào chiều ngày 8/3, trong lúc đi chợ tôi nghe mọi người kháo nhau chuyện về dịch Covid-19 . Đến tối cùng ngày, tôi đã sử dụng điện thoại đăng tải dòng thông tin với nội dung “COV – 19 về đến hồng lĩnh rồi bà con ơi. Hiện đang cách ly mười mấy người ở trường lái hồng lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”. Cô gái khai nhận, ngay sau khi đăng tải dòng thông tin, chồng cô đã nhắc nhở nên đã gỡ bỏ thông tin trên chỉ chưa đăng chưa đầy 1 phút. Thời gian đăng tải dòng thông tin trên trang Facebook của Hoàng Thị Liên chưa lâu nên lượng người tiếp cận thông tin chưa lớn, mới chỉ có 3 lượt tương tác. Đối tượng cũng đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin và đưa ra lời cải chính xin lỗi cộng đồng mạng. Cùng với nội dung đăng tải sai sự thật về dịch COVID-19, Đặng Thị Th. (ngụ phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị Công an thị xã Hương Thủy xử phạt 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Nghị định 174/NĐ-CP ngày 13-11-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

>>> Xem thêm clip: Xử phạt 5 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 ở Phú Yên Phú Yên: Xử phạt 5 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 (Nguồn THDT)