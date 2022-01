Từ 1/1/2021, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị tăng mức phạt cao

Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách: Mức phạt cũ 200-300 nghìn đồng. Mức phạt mới 400-600 nghìn đồng. Người lái xe máy dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép bị tẩy xóa: Mức phạt cũ 800-1,2 triệu đồng. Mức phạt mới 1-2 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Người điều khiển xe máy trên 175 cm3 không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép hết hạn: Mức phạt cũ 3-4 triệu đồng. Mức phạt mới 4-5 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Sử dụng giấy phép lái xe ô tô quá hạn: Mức phạt cũ dưới 6 tháng 4-6 triệu đồng. Mức phạt mới quá hạn dưới 3 tháng: 5-7 triệu đồng, quá hạn trên 3 tháng, không có hoặc sử dụng giấy phép không do cơ quan thẩm quyền cấp 10-12 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Dán, che mờ biển số ô tô, để biển số xe không rõ chữ, số: Mức phạt cũ 800 nghìn - 1 triệu đồng. Mức phạt mới 4-6 triệu đồng. Sản xuất biển số trái phép: Mức phạt cũ đối với cá nhân 3-5 triệu đồng, tổ chức 6-10 triệu đồng. Mức phạt mới 30-35 triệu đồng, tổ chức 60-70 triệu đồng. Bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép: Mức phạt cũ đối với cá nhân 1-2 triệu đồng, tổ chức 2-4 triệu đồng. Mức phạt mới cá nhân 10-12 triệu đồng, tổ chức 20-24 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Đua xe máy: Mức phạt cũ 7-8 triệu đồng. Mức phạt mới 10-15 triệu đồng. Đua ô tô: Mức phạt cũ 8-10 triệu đồng. Mức phạt mới 2--25 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Dừng, đỗ trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc: Mức phạt cũ 6-8 triệu đồng. Mức phạt mới 10-12 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ: Mức phạt cũ 600 nghìn -1 triệu đồng. Mức phạt mới 1-2 triệu đồng. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: TP.HCM bắt đầu xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

