Trộm phong bì của chú rể khi được mời đến ăn cỗ cưới

Cách đây gần 2 tháng, tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) xảy ra sự việc hi hữu khi bạn của chú rể làm cùng công ty được mời đến ăn cưới đã trộm tiền cưới. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng cử lực lượng vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ và mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng là Phạm Khắc An (SN 2000), trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), hiện đang ở xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Số tiền mừng cưới của anh Đạt được đối tượng An cất giấu trong bụi cây ven đường

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/3, anh Hoàng Thế Đạt (SN 1997), trú tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng tổ chức lễ cưới và mời khách đến chung vui. Trong đó có Phạm Khắc An, là bạn làm cùng công ty gấu bông.



Đến trưa cùng ngày, khi khách đã về vãn thì anh Đạt vào phòng tân hôn của mình và phát hiện số phong bì cùng tiền mừng đám cưới của khách được anh kẹp trong chiếc ví để trên giường trước đó đã bị mất, chỉ còn trơ lại chiếc ví không.

Ngay sau đó, anh Đạt thông báo cho người nhà tìm kiếm nhưng không có kết quả đã trình báo vụ việc cho Công an xã Đại Thắng và Công an huyện Tiên Lãng. Cùng thời gian này, anh Đạt nghi vấn An là thủ phạm nên đã gọi điện yêu cầu An quay lại gia đình để làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tiên Lãng nhanh chóng xác định nghi can lấy số tiền mừng cưới của anh Đạt chính là Phạm Khắc An. Đây cũng là đối tượng đã bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng An chỉ nơi cất giấu số tiền trộm được của anh Đạt

Tại cơ quan công an, đối tượng khai rằng, khoảng 12h05 ngày 24/3, sau khi ăn tiệc cưới tại nhà anh Đạt xong, An đi vào trong nhà để tìm thuốc lá hút và vô tình nhìn thấy trong phòng có chiếc ví kẹp nhiều phong bì và một xấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng nên nảy sinh lòng tham.



Lúc này, đối tượng mở ví lấy toàn bộ số tiền cùng phong bì, sau đó đi vào nhà vệ sinh bóc toàn bộ số phong bì được 20 triệu đồng. Riêng vỏ phong bì, An xé nhỏ vứt vào bồn cầu phi tang. Khi lấy được số tiền trên, đối tượng lấy 500 nghìn cho vào phong bì mừng đám cưới rồi đi về.

Trong quá trình trên đường về, đối tượng nhận được điện thoại của gia đình anh Đạt và An biết hành vi của mình đã bị lộ nên đã giấu số tiền trộm được vào một bụi cây ven đường. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng An cúi đầu nhận tội và thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra vụ trộm cắp tại gia đình nhà anh Đạt vào trưa 24/3.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây gia đình đối tượng An nguyên quán tại xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), sau đó vào tỉnh Gia Lai làm kinh tế. Cách đây khoảng 1 năm, An về quê ở cùng với bà nội (tại thôn 3, xã Vạn Phúc) và xin tạm trú tại địa phương. Đối tượng An hiện tại chưa xây dựng gia đình.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.