Triệt phá sới bạc trong nghĩa trang, bắt giữ 5 đối tượng

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi đánh bạc tại khu vực nghĩa địa thuộc thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.



Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố, gồm: Dương Thúy Kiều (SN 1987), Nguyễn Thị Giang (SN 1989), đều trú tại xã Trường Xuân; Trần Ngọc Hường (SN 1986), Trương Thị Thúy (SN 1975), Hồ Bá Hải (SN 1985), đều trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 19/6, nhận được tin báo của người dân có môt nhóm người tổ chức đánh bạc tại tại khu vực nghĩa trang thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh), Công an huyện Quảng Ninh phối hợp Công an xã Hiền Ninh ập vào khống chế, bắt quả tang 5 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 41 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, ra nghĩa địa đánh bạc bằng hình thức cào tố, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

