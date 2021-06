Triệt phá đường dây giấu ma túy vào dạ dày lợn và máy phát điện

Ngày 17/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin về kết quả điều tra vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia do một số người nước ngoài cầm đầu. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết qua hợp tác quốc tế, đơn vị nắm thông tin về tổ chức tội phạm liên quan người Việt Nam vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Hàng cấm sau đó được đưa ra nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, hàng không. Qua xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận định đường dây này do một số người Đài Loan sống tại TP.HCM điều hành. Sau khi lập chuyên án mang bí số 125H, tối 19/5, Ban chuyên án phát hiện ô tô biển kiểm soát 59G vận chuyển 30 kg ketamine tại quận Bình Tân, TP.HCM. Khai thác nhanh, Công an xác định tài xế được thuê chở số hàng đến địa chỉ 199, đường số 7, quận Bình Tân. Người nhận lô ma túy lúc này đang ngồi cùng một nghi can khác tại quán ăn. Bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra, họ khai được Huang Yen Sheng (người Đài Loan) thuê vận chuyển ma túy. Từ tài liệu trinh sát, ban chuyên án phát hiện đường dây này còn cất giấu lượng lớn ma túy trong các máy phát điện, đang gửi tại công ty vận chuyển để đưa ra Hà Nội. Đêm hôm đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám xét khẩn cấp kho hàng của công ty vận chuyển ở Bình Chánh (TP.HCM), thu giữ 150 kg ketamine được cất giấu trong 5 máy phát điện. Cùng thời điểm trên, ban chuyên án đã khám xét kho xưởng rộng 300 m2 tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, do Huang Yen Sheng thuê để làm kho đông lạnh. Tại đây, ma túy được cất giấu lẫn với thịt lợn, nội tạng để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại kho hàng này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày lợn chứa khoảng 100 g ketamine. Tổng số ma túy thu giữ được tại kho hàng là 90 kg. Ngoài ra, khám xét căn nhà Huang Yen Sheng thuê tại Vinhomes Riverside Long Biên (Hà Nội), cảnh sát thu giữ 5 bộ định vị. Theo điều tra, nhóm nghi phạm sau khi chia nhỏ, ma túy được nhét vào dạ dày lợn để cấp đông. Lô thực phẩm chứa hàng cấm sau đó được trà trộn cùng thịt lợn và gắn thiết bị định vị trước khi vận chuyển ra nước ngoài. Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 5 bị can, thu giữ 270 kg ketamine, làm rõ tổng số nhóm này đã vận chuyển và bị thu giữ là 540 kg ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng làm rõ những người liên quan. Với nghi phạm chủ mưu cầm đầu hiện ở tại Campuchia và Trung Quốc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phối hợp với Cảnh sát Trung Quốc, Campuchia lập chuyên án đấu tranh chung bóc gỡ. Ngoài ra, thông qua kênh hợp tác quốc tế, công an Việt Nam sẽ trao đổi thông tin, phối hợp xác minh làm rõ các mắt xích ở châu Âu, ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không. Hiện vụ triệt phá đường dây giấu ma túy vào dạ dày lợn và máy phát điện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt kẻ lên cơn nghiện ma túy dùng súng bắn người. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

