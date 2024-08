Trao Giải báo chí vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao và Du lịch lần 2

5 giải Nhất được trao cho các tác phẩm: “Hành trình theo dấu vua ban đưa sắc phong trở về” của nhóm tác giả Chuyên trang An ninh Thủ đô (Báo Công an nhân dân) thuộc thể loại báo in; tác phẩm “Gặp gỡ với thế giới ngay ở Việt Nam” của nhóm tác giả Báo Nhân Dân thuộc thể loại báo điện tử; tác phẩm “Nghệ thuật truyền thống: Bảo tồn và sinh tồn” của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam ở thể loại phát thanh; tác phẩm: Tọa đàm “Hai năm chấn hưng và phát triển văn hóa” của nhóm tác giả Đài Truyền hình Việt Nam ở hạng mục truyền hình; tác phẩm “Vang mãi bản hùng ca Điện Biên Phủ” của nhóm tác giả Báo Quân đội nhân dân thuộc thể loại báo ảnh.