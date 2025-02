TP Huế: Một học sinh tiểu học chơi đùa bị điện giật tử vong

Ngày 04/02, một lãnh đạo xã Trung Sơn, huyện A Lưới (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật, khiến một học sinh tiểu học tử vong.

Lãnh đạo UBND huyện A Lưới thăm hỏi, động viên gia đình cháu P.

Trước đó, ngày 03/02, trong lúc chơi đùa tại nhà, do hệ thống điện không bảo đảm an toàn, cháu H.Đ.P (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bắc Sơn, xã Trung Sơn, huyện A Lưới) không may bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu P. đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Được biết, gia đình cháu H.Đ.P thuộc diện hộ nghèo ở xã Trung Sơn. Lãnh đạo UBND huyện A Lưới đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu P. Qua sự việc, các chuyên gia khuyến cáo những hộ gia đình có trẻ nhỏ cần thường xuyên giám sát, chủ động nhắc nhở, nâng cao nhận thức cho con em về sự nguy hiểm của điện.