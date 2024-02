TP HCM: Chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỷ

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM.

Đối tượng Phạm Trọng Cường.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (SN 1982; hộ khẩu thường trú: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính. Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Phạm Trọng Cường có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 đến 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ, nhưng do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại ngân hàng Bản Việt nên đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung:

Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online 247 liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là Quyết định chấp thuận cho vay số 60/TB-NHNoTSG-TD ngày 27 tháng 9 năm 2021 và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trong Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.

Hiện vụ chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỷ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.