Không khí lạnh sắp tràn về, 29 Tết miền Bắc rét đến mức nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh, trời rét diện rộng kéo dài từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, có nơi rét đậm, rét hại.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, từ nay đến 7/2 (tức đến 28 tháng Chạp) Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm và sương mù, trời rét vào đêm và sáng, trong đó khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ. C.

Sang ngày 8/2 (tức 29 Tết), miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh, mưa ở một số nơi. Ngày 9/2 (tức 30 Tết) trời rét, vùng núi có khả năng rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khoảng thời gian từ ngày 8-10/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) phổ biến 18-21 độ C, vùng núi 13-17 độ C; thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Từ 11-14/2 (từ mùng 2 đến mùng 5 Tết), miền Bắc mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ tăng, cao nhất 20-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.