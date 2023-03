Tội ác của gã chồng tàn độc từ mâu thuẫn bán phân bò

Chiều 16/2, phía chuồng bò của gia đình chị Ma Huyền (sinh năm 1983, ngụ thôn Mlọn, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) vang lên những tiếng thét thất thanh. Hàng xóm hốt hoảng chạy tới thì thấy Nay Y Tá (sinh năm 1985, quê Phú Yên, chồng chị Ma Huyền), đang dùng gậy rượt đuổi, đánh nhiều nhát vào vùng đầu chị vợ là Pơ Jum Nai Đơng (sinh năm 1973). Còn trong khu chuồng bò, ông Ya Tạo (sinh năm 1950, bố vợ Nay Y Tá), bà Ka Nhàu (sinh năm 1953, mẹ vợ Nay Y Tá) và chị Ma Huyền nằm bất động bên vũng máu. (Ảnh: CAND) Trước sự manh động, tay lăm lăm hung khí, hành vi hung hãn như loài cầm thú của Nay Y Tá, nhiều người chỉ biết đứng từ xa la hét, cầu cứu, yêu cầu kẻ sát nhân dừng tay. Một số người gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Sự truy sát tới cùng của gã con rể máu lạnh đã khiến 4 thành viên phía gia đình nhà vợ bất tỉnh nhân sự. (Ảnh: Vietnamnet) Tất cả đều bị Nay Y Tá sử dụng vật cứng đập trúng vùng đầu. Hai trong số đó là chị Ma Huyền và chị Pơ Jum Nai Dơng tử vong tại chỗ. Công an huyện Đơn Dương đã có mặt, khống chế, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nay Y Tá, đồng thời đưa ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. (Ảnh: Vietnamnet) Án mạng kinh hoàng chưa từng có bất ngờ xảy ra đã phá vỡ cuộc sống bình yên của thôn Mlọn, thị trấn Thạnh Mỹ, vốn chủ yếu là người đồng bào dân tộc Kho và Churu sinh sống. Càng đau buồn hơn khi nạn nhân lại chính là cô Ma Huyền, giáo viên dạy môn Sinh học, Trường THCS Pró, huyện Đơn Dương. Một người hiền lành, hết lòng vì học sinh, được nhiều người quý mến. (Ảnh Dân Việt) Có ăn học và công việc ổn định, thời thanh xuân, chị Ma Huyền được nhiều người con trai trong vùng theo đuổi, nhưng chẳng hiểu cơ duyên thế nào, cô giáo Ma Huyền lại “say nắng” trước Nay Y Tá, một người làm thuê đến từ Phú Yên. (Ảnh Dân Việt) Sau lễ cưới, Nay Y Tá về nhà vợ ở rể. Đôi vợ chồng trẻ được ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu tạo mọi điều kiện để làm ăn sinh sống. Hàng ngày chị Ma Huyền đi dạy học, buổi được nghỉ thì ở nhà phụ chồng trồng rau, cắt cỏ nuôi bò. Họ cũng đã có với nhau hai người con, một cháu gái 3 tuổi và 1 con trai 17 tháng tuổi. Cuộc sống không giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bề ngoài là vậy, nhưng thực ra từ ngày cưới Nay Y Tá về làm chồng, chị Ma Huyền không mấy khi được hạnh phúc. Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ những điều vụn vặt trong cuộc sống. Khởi đầu những mâu thuẫn đó phần lớn đều do Nay Y Tá gây ra. Đã nhiều lần, Nay Y Tá thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Những lần như thế, cô giáo Ma Huyền chỉ biết chịu đựng, đau quá thì khóc, sang kể lể với cha mẹ, chị em ruột chứ không dám phản ứng lại chồng. Thấy Nay Y Tá có tính cộc cằn, vũ phu, không ít lần phía nhà vợ đã tới khuyên nhủ nhưng gã con rể này vẫn chứng nào tật đó. Gần đây nhất, giữa năm 2022, trong lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Nay Y Tá cũng đã đánh vợ bị thương, chị Ma Huyền phải chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Vì không muốn làm lớn chuyện, gia đình ông Ya Tạo đã phối hợp với chính quyền hòa giải. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tưởng chừng đã ổn, nào ngờ lại xảy ra tai họa như hôm nay. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng xuất phát từ việc chị Ma Huyền gọi người tới bán phân bò. Vì cần tiền lo cơm áo gạo sữa vốn rất tốn kém cho hai con nhỏ, chị Ma Huyền phải giữ lại số tiền trên, không thể đưa cho Nay Y Tá tiêu xài hoang phí. Bị Nay Y Tá tra hỏi, cô giáo Ma Huyền nhất quyết không đưa tiền. Gã chồng vũ phu lồng lộn, chạy xộc tới lấy một gậy gỗ, dài khoảng 1m đuổi đánh vợ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nghe tiếng la hét cầu cứu thất thanh của con, ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu nhà gần đó liền chạy sang can ngăn. Thấy con gái bị con rể đánh trọng thương, người bê bết máu, ông Ya Tạo liền chạy vào. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông Ya Tạo đã dùng tay đánh vào mặt chàng rể. Lập tức, Nay Y Tá hung hãn vung gậy đập vào vùng đầu ông Ya Tạo khiến nạn nhân ngã gục, nằm đất bất động tại chỗ. Thấy vậy, bà Ka Nhàu và chị Ma Huyền chạy tới định đỡ ông Ya Tạo cũng bị đối tượng dùng gậy đập những nhát chí mạng vào đầu. (Ảnh Báo Lao Động) Chị Pơ Jum Nai Đơng tới nhà em gái nhìn thấy cảnh tượng trên, hốt hoảng bỏ chạy ra đường, la hét cầu cứu nhưng bị Nay Y Tá rượt đuổi, dùng gậy đánh ngã ngay trước cổng nhà. Hai chị em ruột, Ma Huyền và Pơ Jum Nai Đơng tử vong tại chỗ. Ông Ya Tạo và vợ Ka Nhàu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tội ác tày trời của Nay Y Tá rồi sẽ bị trừng trị nghiêm minh... Nhưng những gì mà người dân nơi đây phải chứng kiến tội ác kinh hoàng sẽ còn ám ảnh mãi. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

Chiều 16/2, phía chuồng bò của gia đình chị Ma Huyền (sinh năm 1983, ngụ thôn Mlọn, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) vang lên những tiếng thét thất thanh. Hàng xóm hốt hoảng chạy tới thì thấy Nay Y Tá (sinh năm 1985, quê Phú Yên, chồng chị Ma Huyền), đang dùng gậy rượt đuổi, đánh nhiều nhát vào vùng đầu chị vợ là Pơ Jum Nai Đơng (sinh năm 1973). Còn trong khu chuồng bò, ông Ya Tạo (sinh năm 1950, bố vợ Nay Y Tá), bà Ka Nhàu (sinh năm 1953, mẹ vợ Nay Y Tá) và chị Ma Huyền nằm bất động bên vũng máu. (Ảnh: CAND) Trước sự manh động, tay lăm lăm hung khí, hành vi hung hãn như loài cầm thú của Nay Y Tá, nhiều người chỉ biết đứng từ xa la hét, cầu cứu, yêu cầu kẻ sát nhân dừng tay. Một số người gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Sự truy sát tới cùng của gã con rể máu lạnh đã khiến 4 thành viên phía gia đình nhà vợ bất tỉnh nhân sự. (Ảnh: Vietnamnet) Tất cả đều bị Nay Y Tá sử dụng vật cứng đập trúng vùng đầu. Hai trong số đó là chị Ma Huyền và chị Pơ Jum Nai Dơng tử vong tại chỗ. Công an huyện Đơn Dương đã có mặt, khống chế, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nay Y Tá, đồng thời đưa ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. (Ảnh: Vietnamnet) Án mạng kinh hoàng chưa từng có bất ngờ xảy ra đã phá vỡ cuộc sống bình yên của thôn Mlọn, thị trấn Thạnh Mỹ, vốn chủ yếu là người đồng bào dân tộc Kho và Churu sinh sống. Càng đau buồn hơn khi nạn nhân lại chính là cô Ma Huyền, giáo viên dạy môn Sinh học, Trường THCS Pró, huyện Đơn Dương. Một người hiền lành, hết lòng vì học sinh, được nhiều người quý mến. (Ảnh Dân Việt) Có ăn học và công việc ổn định, thời thanh xuân, chị Ma Huyền được nhiều người con trai trong vùng theo đuổi, nhưng chẳng hiểu cơ duyên thế nào, cô giáo Ma Huyền lại “say nắng” trước Nay Y Tá, một người làm thuê đến từ Phú Yên. (Ảnh Dân Việt) Sau lễ cưới, Nay Y Tá về nhà vợ ở rể. Đôi vợ chồng trẻ được ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu tạo mọi điều kiện để làm ăn sinh sống. Hàng ngày chị Ma Huyền đi dạy học, buổi được nghỉ thì ở nhà phụ chồng trồng rau, cắt cỏ nuôi bò. Họ cũng đã có với nhau hai người con, một cháu gái 3 tuổi và 1 con trai 17 tháng tuổi. Cuộc sống không giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bề ngoài là vậy, nhưng thực ra từ ngày cưới Nay Y Tá về làm chồng, chị Ma Huyền không mấy khi được hạnh phúc. Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ những điều vụn vặt trong cuộc sống. Khởi đầu những mâu thuẫn đó phần lớn đều do Nay Y Tá gây ra. Đã nhiều lần, Nay Y Tá thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Những lần như thế, cô giáo Ma Huyền chỉ biết chịu đựng, đau quá thì khóc, sang kể lể với cha mẹ, chị em ruột chứ không dám phản ứng lại chồng. Thấy Nay Y Tá có tính cộc cằn, vũ phu, không ít lần phía nhà vợ đã tới khuyên nhủ nhưng gã con rể này vẫn chứng nào tật đó. Gần đây nhất, giữa năm 2022, trong lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Nay Y Tá cũng đã đánh vợ bị thương, chị Ma Huyền phải chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Vì không muốn làm lớn chuyện, gia đình ông Ya Tạo đã phối hợp với chính quyền hòa giải. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tưởng chừng đã ổn, nào ngờ lại xảy ra tai họa như hôm nay. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng xuất phát từ việc chị Ma Huyền gọi người tới bán phân bò. Vì cần tiền lo cơm áo gạo sữa vốn rất tốn kém cho hai con nhỏ, chị Ma Huyền phải giữ lại số tiền trên, không thể đưa cho Nay Y Tá tiêu xài hoang phí. Bị Nay Y Tá tra hỏi, cô giáo Ma Huyền nhất quyết không đưa tiền. Gã chồng vũ phu lồng lộn, chạy xộc tới lấy một gậy gỗ, dài khoảng 1m đuổi đánh vợ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nghe tiếng la hét cầu cứu thất thanh của con, ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu nhà gần đó liền chạy sang can ngăn. Thấy con gái bị con rể đánh trọng thương, người bê bết máu, ông Ya Tạo liền chạy vào. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông Ya Tạo đã dùng tay đánh vào mặt chàng rể. Lập tức, Nay Y Tá hung hãn vung gậy đập vào vùng đầu ông Ya Tạo khiến nạn nhân ngã gục, nằm đất bất động tại chỗ. Thấy vậy, bà Ka Nhàu và chị Ma Huyền chạy tới định đỡ ông Ya Tạo cũng bị đối tượng dùng gậy đập những nhát chí mạng vào đầu. (Ảnh Báo Lao Động) Chị Pơ Jum Nai Đơng tới nhà em gái nhìn thấy cảnh tượng trên, hốt hoảng bỏ chạy ra đường, la hét cầu cứu nhưng bị Nay Y Tá rượt đuổi, dùng gậy đánh ngã ngay trước cổng nhà. Hai chị em ruột, Ma Huyền và Pơ Jum Nai Đơng tử vong tại chỗ. Ông Ya Tạo và vợ Ka Nhàu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tội ác tày trời của Nay Y Tá rồi sẽ bị trừng trị nghiêm minh... Nhưng những gì mà người dân nơi đây phải chứng kiến tội ác kinh hoàng sẽ còn ám ảnh mãi. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.