Toàn cảnh vụ phóng hỏa ở Phú Đô khiến 1 cô gái tử vong

Theo điều tra cơ quan Công an, khoảng 19h ngày 31/3, căn nhà 6 tầng ở ngõ 60, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra hoả hoạn. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều 7 xe cứu hoả và triển khai lực lượng dập cháy, tổ chức cứu nạn. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được hoàn toàn đám cháy, phát hiện 1 thi thể nữ giới tại hiện trường. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy đã đưa 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) ra ngoài và hướng dẫn cho 7 người khác thoát nạn. Quá trình điều tra, xác định nhân thân nạn nhân là N.T.M.A (sinh năm, 1997, thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, Ba Vì). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị A. làm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek. Qua khám nghiệm hiện trường và pháp y tử thi xác định, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 2 và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm trích xuất camera và phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được nghi can gây ra vụ hoả hoạn trên là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993; HKTT tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Sáng 1/4, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải tại 614 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội), các điều tra viên phát hiện Hải đang sinh sống cùng chồng và con trai 5 tuổi. Theo lời khai, từ khoảng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm với anh C.V.H (SN 1994, quê huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Đến cuối tháng 1/2022, Hải nói đã có thai với anh H. nhưng gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân từ đó Hải và anh H. nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Đầu tháng 3/2022, anh H. chuyển đến ở cùng anh họ là H.C.V. (SN 1990 tại phòng 604, nhà số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tránh mặt Hải. Từ đó, Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh V. vì cho rằng anh V. là người ngăn cản, xúi giục anh H. chấm dứt tình cảm với Hải. Khoảng 15h00 ngày 31/3, sau khi khám sức khỏe tại phòng khám tại phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), Hải đi một mình điều khiển xe máy đi từ phòng khám đến cây xăng số 697 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ mua 30.000 đồng tiền xăng chứa vào vỏ chai Lavie 1,5 lít mang theo để dự trữ do xe máy của Hải có dung tích bình xăng nhỏ. Sau đó, Hải đi về phòng trọ của anh V. tại phường Phú Đô để tìm gặp anh H. nhưng khu trọ khóa cửa, không vào được nên Hải đi ra cửa hàng cắt tóc ở khu vực Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để gội đầu, làm móng. Tại cửa hàng làm tóc, Hải suy nghĩ về việc anh V. và gia đình anh H. ngăn cản tình cảm dẫn đến anh H. không quan tâm chăm sóc mình khi đang mang thai. Do vậy, Hải nảy sinh ý định quay lại phòng trọ dùng chai xăng vừa mua để đốt cháy làm hỏng xe máy của anh V. Đến khoảng gần 18h00 cùng ngày, Hải mang theo chai xăng đến một hàng tạp hóa mua 1 bao diêm để thực hiện ý định đốt xe của anh V. Khi đến nơi, cửa khu trọ vẫn khóa nên Hải đỗ xe, ngồi đợi trước cổng. Khoảng vài phút sau, khi có một người nam giới (chưa xác định nhân thân) ở xóm trọ đi về mở cửa thì Hải nói với người này để cửa cho Hải vào gặp bạn bên trong, người này đồng ý. Khi người này đi lên tầng, Hải đi vào khu để xe tầng 1 thì nhìn thấy chiếc xe máy Honda Airblade dựng ở gần cầu thang nên biết là xe máy của anh V., Hải liền ra lấy chai xăng đổ khoảng nửa chai xăng lên xe máy của anh V. rồi để chai đựng phần xăng còn lại ở gần cửa nhà vệ sinh tầng 1, cách xe máy anh V. khoảng 4 mét. Sau đó, Hải đến gần xe máy anh V., quẹt đến que diêm thứ 6 thì xăng bắt lửa cháy bùng lên xe anh V. Sợ bị người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng rồi cởi áo khoác bên ngoài vứt bỏ gần chỗ để xe máy, điều khiển xe đi về ăn bún tại một quán ăn trên đường Lạc Long Quân. Khi Hải đang ăn thì H. gọi điện thông báo khu trọ bị cháy nên Hải hẹn quay lại khu trọ để gặp. Khi đang trên đường đến gặp anh H. thì Hải bị lực lượng Công an bắt giữ. Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” xảy ra tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Hiện vụ phóng hỏa ở Phú Đô khiến 1 cô gái tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Vụ cháy ở Phú Đô: Bị từ chối tình cảm, đối tượng phóng hoả, hoang tin mang thai. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.

