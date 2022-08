Toàn cảnh vụ nữ sinh bị tai nạn tử vong, sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn

8h10 ngày 28/6, Hồ Hoàng Anh - nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, bị ô tô do ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Trung đoàn Không quân 937 cầm lái tông tử vong trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ngày 30/6, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 có Công văn số 69/DTHS-KV3 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, Viện KSND TP Phan Rang - Tháp Chàm đề nghị hỗ trợ các thủ tục điều tra ban đầu: Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện... Đến ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm mới dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông do Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không- Không quân muốn kiểm chứng nên đề nghị Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hỗ trợ công tác điều tra ban đầu. Sau đó, Cơ quan điều tra đã phối thực nghiệm dựng lại hiện trường, trích xuất camera có sự tham gia của Viện Kiểm sát cùng cấp và các đơn vị liên quan. (Ảnh Vietnamnet) Ngày 13/7, gia đình ông Hồ Hoàng Hùng (cha của em Hồ Hoàng Anh) nhận được thông báo cho biết kết quả kiểm tra nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm.. Ngày 26/7, ông Hồ Quang Hùng, cha nạn nhân gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng về tai nạn và kết quả đo nồng độ cồn trong máu của con gái. (Ảnh: Thanh niên) Ngày 29/7/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 1869/BVT-KHTH báo cáo giải trình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân Hồ Hoàng Anh. Văn bản nêu rõ: Khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định (không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của nạn nhân).

Khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không xem xét và ký trả kết quả xét nghiệm theo đúng quy định. Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân.” Ngày 31/7, UBND tỉnh Ninh Thuận ký văn bản, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Quang Hùng. (Ảnh: Pháp luật HCM) Ngày 2/8, tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo thông tin về vụ tại nạn. Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 vắng mặt, do bận công việc. (Ảnh: TTXVN) Tại họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho hay, đến nay, chưa có cơ quan nào giám định được tốc độ xe ôtô khi va chạm với nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định ông Minh chuyển hướng từ làn ngoài đi vào bên trong thiếu quan sát, chưa đảm bảo an toàn nên xảy ra va chạm. Nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. Tài xế cũng thừa nhận đang điều khiển xe ôtô có nghe điện thoại.(Ảnh: Thanh niên) Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận có sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân và công khai xin lỗi người nhà. Hiện, ngành y tế đang xem xét trách nhiệm và xử lý các cá nhân liên quan đến sai sót trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh. (Ảnh: Thanh niên) >>>Xem thêm video: Bệnh viện Ninh Thuận thừa nhận có sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh tử vong (Nguồn: Báo Lao động).

