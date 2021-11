Toàn cảnh vụ cháy Công ty Jufeng ở Bắc Giang

Ngày 15/11, thượng tá Nguyễn Viết Bình, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bắc Giang, cho biết lực lượng của đơn vị vẫn đang xử lý vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Jufeng New Materials (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). "Nhà kho bị cháy rộng hơn 5.000 m2 đã bị đổ sập toàn bộ. Dù lửa đã được khống chế từ tối qua nhưng các vật dụng bên trong khu xưởng như giấy, nhựa, vải... vẫn cháy âm ỉ. Các chiến sĩ phải bốc từng lớp mái tôn lên để phun nước làm mát" - thượng tá Bình nói và cho biết từ khoảng 17h hôm qua đến trưa nay, lực lượng PCCC của đơn vị liên tục thay phiên nhau xử lý đám cháy tại hiện trường. Được biết, vụ cháy không ghi nhận thương vong về người, tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là không hề nhỏ và vẫn chưa được thống kê. Trước đó, khoảng 17h ngày 14/11, nhà kho của Công ty Jufeng bốc cháy dữ dội. Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động toàn bộ lực lượng của phòng PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn gồm gần 100 chiến sĩ, 5 xe cứu hỏa đến hiện trường phối hợp với 50 người của 2 Đội PCCC khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu, để dập lửa. (Ảnh: Vietnamnet) Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đưa 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến Công ty Jufeng để hỗ trợ chữa cháy đám cháy. Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy Công ty Jufeng ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

