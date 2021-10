“Biển” lửa bao trùm chợ Núi Đèo trong đêm

Khoảng 22h30 phút tối ngày 12/10, người dân phát hiện khu vực ki ốt bán giày dép, quần áo, đồ gia dụng tại chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra cháy, kèm những tiếng nổ lớn. Các ki ốt chợ Núi Đèo chủ yếu buôn bán các mặt hàng quần áo, giày dép, đồ gia dụng, do đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm cả khu chợ. Nhiều gian ki ốt kinh doanh của các tiểu thương đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra nhiều ki ốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ cháy là ban đêm nên các ki ốt đều khóa cửa. Lửa nhanh chóng lan ra khắp các ki ốt trong chợ. Nhiều người chỉ có thể bất lực đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi khu chợ. "Biển" lửa bao trùm khu chợ. Trong chợ có nhiều mặt hàng dễ cháy nên lửa lan ra rất nhanh. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục xe cứu hỏa đến chữa cháy. Tuy nhiên, việc dập tắt đám cháy rất khó khăn do vụ cháy xảy ra trong đêm, nhiều gian hàng chứa các chất dễ cháy. Chính quyền địa phương đang cùng với các lực lượng chức năng nỗ lực chống cháy lan và dập tắt đám cháy. Hiện, chưa rõ thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn do vụ cháy xảy ra khi các tiểu thương đang ngủ, không kịp chạy hàng hóa. >>> Mời độc giả xem video cháy lớn tại chợ Núi Đèo. (Nguồn: Nguyễn Đức Thuận)

