Toàn cảnh sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, giao thông ách tắc

Vụ sạt lở xảy ra ngay trong chiều 18/10, tại vị trí Km 1425 đường Hồ Chí Minh thuộc đèo Lò Xo, đoạn qua huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Tại hiện trường, một khối lượng lớn đất trên quả đồi đã sạt xuống vùi lấp mặt đường, khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Do đường đã bị đất vùi lấp khiến hàng dài phương tiện lưu thông qua đây

bị ùn tắc Vụ sạt đã vùi lấp tuyến đường, hiện chưa rõ có thiệt hại về người và phương tiện hay không, trong khi khối lượng đất vùi khá lớn. Nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm cố gắng vượt qua điểm sạt lở. Hiện trường điểm sạt, phía trên ngọn đồi đã xuất hiện các vết nứt lớn. Theo thông tin từ một cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, hiện lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục điểm sạt để sớm thông đường.

