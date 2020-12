Tin nóng ngày 7/12: Nam thanh niên trộm tiền của bạn nhậu

Nam thanh niên trộm tiền của bạn nhậu: Tạ Văn Hoàng (SN 1995) đi nhậu với anh D (cùng trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ở quán bia tại huyện Phúc Thọ. D. có để lại 30 triệu trong xe ô tô và quên không khóa cửa xe. Trong lúc uống bia, Hoàng có hỏi vay tiền nhưng anh D không đồng ý. Hoàng đi ra ngoài đường và lén mở cửa xe ô tô của anh D rồi lấy trộm 30 triệu. Hôm nay, Công an huyện Phúc Thọ đã khởi tố bị can Hoàng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thuê căn hộ cao cấp để “mở tiệc” ma túy: Ngày 7/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện một nhóm nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện có 9 thanh niên nam nữ ngoại tỉnh đang ăn nhậu và cạnh đó có 1 gói thảo mộc khô, 5 bình khí, 7 bóng cao su.... Nam sinh lớp 11 trường chuyên mất tích, bỏ lại tài sản trên cầu: Gia đình em T.V.T.T. (học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến trường thông báo em T. đã mất liên lạc. Gia đình đã tìm thấy xe, điện thoại và giấy tờ tuy thân của nam sinh trên cầu Cao Lãnh. Theo gia đình, trước khi xảy ra sự việc, em T. vẫn đến trường, không có biểu hiện bất thường. "Bà hỏa" thiêu rụi 2 công ty sản xuất gỗ: Khoảng 12h30 ngày 7/12, một ngọn lừa bùng phát tại Công ty TNHH SX TM Gỗ Nguyên Thành Phát sau đó lan sang Công ty TNHH SX TM DV Đặng Phát (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Vụ cháy đã khiến nhiều tài sản tại 2 công ty bị thiêu rụi may mắn không có thiệt hại về người. Chồng gài điện vào cánh cửa để hại vợ: Ngày 5/12, sau khi đi đám giỗ về nhà và có rượu sẵn trong người, giữa Phan Văn Hổ (34 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, Bến Tre) và vợ là QTNL (31 tuổi) đã xảy ra cự cãi. Do bực tức, Hổ đã gài dây điện vào cánh cửa để hại vợ. Chị L. sau đó bị điện giật nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay, Công an huyện Thạnh Phú đã tạm giữ Hổ để điều tra về hành vi giết người. Dùng xe máy vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp: Ngày 7/12, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (SN 1982) trú tại xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn., thu 6.000 viên MTTH cùng một số tang vật liên quan tại địa phận xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Thắng khai nhận, đã lấy số ma túy đó từ một đối tượng người Mông (Lào). Cứu cô gái gieo mình xuống sông Đà Rằng: Khoảng 9h ngày 7/12, trên cầu Hùng Vương qua hạ lưu sông Đà Rằng nối liên phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhiều người chứng kiến một cô gái dừng xe máy giữa cầu rồi leo qua lan can, gieo mình xuống sông. May mắn cô gái này đã được lực lượng chức năng cùng người dân cứu sống. >>> Xem thêm video: Xử lý nghiêm cô giáo lấy trộm tiền của học sinh ở Bình Phước. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

