Tin nóng ngày 6/8: Thất tình, tự bắn súng vào đầu rồi dùng điện thoại quay lại

1. Vì tình, thanh niên dùng súng tự bắn vào đầu:Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân X. trong tình trạng bị thương nặng ở đầu. Thông tin ban đầu từ Công an TP Nha Trang, do buồn chuyện tình cảm, nên X. đã dùng súng ngắn, loại tự chế tự bắn vào đầu mình. Toàn bộ sự việc được X. dùng điện thoại tự ghi lại. 2. Bắt “thiếu gia” nổ súng chết dân anh chị Tiền Giang: Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng bắn chết ông Đ.Q.L. (SN 1974, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ông L. là một dân "anh chị" có "số má" ở Tiền Giang, còn gia đình Tô Nhựt Khanh (bị bắt) được xem là đại gia với ngành nghề kinh doanh dịch vụ xe khách, kinh doanh giải trí, lò giết mổ động vật… Khám nhà Khanh, CA thu nhiều súng, đạn. 3. Mẹ con chủ mưu vụ giết người đổ bê tông xin giảm án tử: TAND tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án giết người đổ bê tông đến TAND Cấp cao xử phúc thẩm do có kháng cáo. Phạm Thị Thiên Hà cầm đầu nhóm giết 2 người đàn ông xin giảm nhẹ án tử hình. Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà) kêu oan, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị tuyên 19 năm tù xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ của nạn nhân Thành kháng cáo vì cho rằng con trai chưa chết. 4 . Đốt cháu vì vay nợ nóng hộ anh rể: TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Như Phượng (27 tuổi, quê Long Mỹ, Hậu Giang) 9 năm tù về tội giết người. Phượng vay nóng hộ anh rể 3 triệu lãi 900 nghìn đồng/ tháng. Do anh rể không trả đúng hẹn, Phượng bị chủ nợ gây áp lực nên đã mang xăng qua nhà trọ của chị gái mình yêu cầu chị gọi anh rể về trả nợ cho Phượng rồi bật lửa đốt làm cháu bị phỏng 45%. 5. Bắt kẻ vượt ngục, trốn truy nã từ Quảng Trị ra Hà Nội: Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) bắt giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), là bị can truy nã về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Hạnh đã cạy cửa ô thông gió trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh, sau gần 4 tháng lẩn trốn, Hạnh bị bắt. 6. Viện Pasteur Nha Trang hết sinh phẩm xét nghiệm COVID-19: Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi 11 tỉnh, thành miền Trung về việc tạm hoãn tiếp nhận mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo đó, Viện hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao nên ngưng nhận mẫu xét nghiệm COVID-19. Tỉnh nào có nhu cầu xét nghiệm thì phải gửi kèm các chất trên. 7. Phó chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch: Ông Viên Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hùng (TP Sầm Sơn), bị đình chỉ công tác 15 ngày vì lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBND TP đã chỉ đạo ngành y tế xuống địa phương thực hiện cách ly y tế những trường hợp tiếp xúc bệnh nhân nghi mắc COVID. Tuy nhiên, khi nhận được chỉ đạo thì ông Viên Đình Nam lại nêu lý do “trời mưa nên không cùng đoàn tới gia đình có người tiếp xúc gần”. 8. Việt kiều Mỹ bỏ túi 1 tỷ đồng từ khách chơi ma túy: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Tiến (64 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng đồng phạm vì hành vi cho sử dụng ma túy trong quá bar. Ông Tiến là chủ quán bar đẹp nhất TP.HCM. Khi cho khách dùng ma túy, Tiến "bỏ túi" khoảng 300 triệu đồng, mỗi tháng thu lợi 1 tỷ đồng. 9. Biến nhà riêng thành boong ke đánh bạc: Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 người phụ nữ để làm rõ hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, thu giữ 100 triệu đồng, 10 bộ bài, nhiều điện thoại. Nguyễn Thị Hoa là chủ sới bạc để thu tiền hồ, vừa tham gia đánh bạc. Hoa biến nhà riêng thành "boong ke” với hệ thống cửa sổ, ô thông gió kiên cố 2 lớp song sắt, lắp camera và xích chó dữ trước nhà.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng

1. Vì tình, thanh niên dùng súng tự bắn vào đầu:Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân X. trong tình trạng bị thương nặng ở đầu. Thông tin ban đầu từ Công an TP Nha Trang, do buồn chuyện tình cảm, nên X. đã dùng súng ngắn, loại tự chế tự bắn vào đầu mình. Toàn bộ sự việc được X. dùng điện thoại tự ghi lại. 2. Bắt “thiếu gia” nổ súng chết dân anh chị Tiền Giang: Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng bắn chết ông Đ.Q.L. (SN 1974, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ông L. là một dân "anh chị" có "số má" ở Tiền Giang, còn gia đình Tô Nhựt Khanh (bị bắt) được xem là đại gia với ngành nghề kinh doanh dịch vụ xe khách, kinh doanh giải trí, lò giết mổ động vật… Khám nhà Khanh, CA thu nhiều súng, đạn. 3. Mẹ con chủ mưu vụ giết người đổ bê tông xin giảm án tử: TAND tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án giết người đổ bê tông đến TAND Cấp cao xử phúc thẩm do có kháng cáo. Phạm Thị Thiên Hà cầm đầu nhóm giết 2 người đàn ông xin giảm nhẹ án tử hình. Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà) kêu oan, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị tuyên 19 năm tù xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ của nạn nhân Thành kháng cáo vì cho rằng con trai chưa chết. 4 . Đốt cháu vì vay nợ nóng hộ anh rể: TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Như Phượng (27 tuổi, quê Long Mỹ, Hậu Giang) 9 năm tù về tội giết người. Phượng vay nóng hộ anh rể 3 triệu lãi 900 nghìn đồng/ tháng. Do anh rể không trả đúng hẹn, Phượng bị chủ nợ gây áp lực nên đã mang xăng qua nhà trọ của chị gái mình yêu cầu chị gọi anh rể về trả nợ cho Phượng rồi bật lửa đốt làm cháu bị phỏng 45%. 5. Bắt kẻ vượt ngục, trốn truy nã từ Quảng Trị ra Hà Nội: Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) bắt giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), là bị can truy nã về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Hạnh đã cạy cửa ô thông gió trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh, sau gần 4 tháng lẩn trốn, Hạnh bị bắt. 6. Viện Pasteur Nha Trang hết sinh phẩm xét nghiệm COVID-19: Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi 11 tỉnh, thành miền Trung về việc tạm hoãn tiếp nhận mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo đó, Viện hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao nên ngưng nhận mẫu xét nghiệm COVID-19. Tỉnh nào có nhu cầu xét nghiệm thì phải gửi kèm các chất trên. 7. Phó chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch: Ông Viên Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hùng (TP Sầm Sơn), bị đình chỉ công tác 15 ngày vì lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBND TP đã chỉ đạo ngành y tế xuống địa phương thực hiện cách ly y tế những trường hợp tiếp xúc bệnh nhân nghi mắc COVID. Tuy nhiên, khi nhận được chỉ đạo thì ông Viên Đình Nam lại nêu lý do “trời mưa nên không cùng đoàn tới gia đình có người tiếp xúc gần”. 8. Việt kiều Mỹ bỏ túi 1 tỷ đồng từ khách chơi ma túy: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Tiến (64 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng đồng phạm vì hành vi cho sử dụng ma túy trong quá bar. Ông Tiến là chủ quán bar đẹp nhất TP.HCM. Khi cho khách dùng ma túy, Tiến "bỏ túi" khoảng 300 triệu đồng, mỗi tháng thu lợi 1 tỷ đồng. 9. Biến nhà riêng thành boong ke đánh bạc: Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 người phụ nữ để làm rõ hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, thu giữ 100 triệu đồng, 10 bộ bài, nhiều điện thoại. Nguyễn Thị Hoa là chủ sới bạc để thu tiền hồ, vừa tham gia đánh bạc. Hoa biến nhà riêng thành "boong ke” với hệ thống cửa sổ, ô thông gió kiên cố 2 lớp song sắt, lắp camera và xích chó dữ trước nhà.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng