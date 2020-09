Tin nóng ngày 5/9: Bắt giữ cậu ruột loạn luân với cháu gái ở Vũng Tàu

1.Cậu ruột loạn luân với cháu gái, bắt cháu trai đi ăn xin: Bạo hành cháu trai, bắt đi ăn xin, loạn luân với cháu gái khiến cháu có thai 2 lần, hành vi của Đào Văn Bé, sinh năm 1996 trú tại Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn được mẹ đẻ của các nạn nhân "tiếp tay". Ngày 5/9, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 bị can. 2. Ba học sinh Lai Châu đuối nước trước ngày khai giảng: Ngày 5/9, UBND xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xác nhận, khoảng 13h chiều qua (4/9), tại khu vực cầu treo suối Nậm Dê, thuộc địa phận bản Nà Hum và Pa Pe xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Nạn nhân là các cháu T.V.P, sinh 2012, L.V.T, sinh 2014 cùng ở bản Pa Pe và L.V.T, sinh 2014, ở bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường. 3. Điều tra vụ học sinh lớp 12 bị Phó công an xã bắn thương tích: Ngày 5/9, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã nắm được thông tin việc ông Vũ Anh Đức, Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, dùng súng bắn bị thương một nam sinh lớp 12. Hiện Công an tỉnh đã giao Công an huyện Nghĩa Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ sự việc. 4. 2 tài xế xe khách đánh nhau sau va chạm giao thông, một người chết: Ngày 5/9, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thanh Long (SN 1967, trú Quận 12, TP.HCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau khi xảy ra va chạm, 2 tài xế xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nạn phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong. 5. Bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn: Ngày 5/9, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, ngăn chặn 4 công dân Trung Quốc đã đi sâu vào nội địa tỉnh và ý định đi Hà Nội kiếm việc làm. Xe ôtô Fortune BKS 17A – 13809 phát hiện có 4 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Các đối tượng khai mục đích đến Hà Nội tìm kiếm việc làm. 6. Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu ở Đồng Nai: Ngày 5/9, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên địa bàn vào chiều ngày 4/9. Nạn nhân là anh H.M.H (SN 1986, ở khu vực Đình Thần 69, thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành). 7. Giả là nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng: Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Hữu Thắng (SN 1986) trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Bùi Hữu Thắng tự giới thiệu mình là nhân viên đang công tác tại một ngân hàng trên địa bàn TP. Vinh lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Video Khởi tố nhóm học sinh giỏi lớp 12 lừa đảo hơn chục tỷ đồng qua mạng xã hội. Nguồn: VTC NEWS.

