Tin nóng ngày 5/10: Nữ quái đội lốt “thầy cúng” để trốn truy nã

1. Nữ quái đội lốt “thầy cúng” để trốn truy nã: Ngày 5/10, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nghĩa (tên gọi khác là: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Bích Ngọc), sinh năm 1979, trú tại thị xã Nghĩa Lộ) là đối tượng đang có lệnh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ, Nghĩa đã bỏ trốn về Hà Nội và tự nhận mình là “thầy cúng” để tiếp tục lừa đảo. 2. Nữ quản lý nhà hàng ăn "2 mang" khi môi giới mại dâm: Ngày 5/10, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Thanh Tuyền (SN 1977, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Khi khách có nhu cầu "vui vẻ" tuyền môi giới tiếp viên trong nhà hàng cho khách và hưởng "2 mang" tiền môi giới, của khách và của nhân viên trực tiếp bán dâm... 3. Nam thanh niên trộm nhẫn kim cương trị giá 300 triệu đồng: Ngày 5/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản. Thành khai nhận do ham chơi bời và không có việc làm ổn định nên nợ tiền ở Quảng Ngãi hơn 700 triệu đồng. Thành trốn ra Đà Nẵng rồi nảy sinh ý định tìm nơi trộm cắp tài sản, lấy tiền trả nợ. 4. Người đàn ông rơi từ tầng cao bệnh viện xuống đất tử vong: Ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân người đàn ông rơi xuống từ tầng cao của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (trên đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa) và tử vong tại chỗ. Bước đầu, lực lượng chức năng khám nghiệm trên người nạn nhân có giấy CMND mang tên Trần Hương Tr. (SN 1960, trú tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hoà) và 1 điện thoại di động. 5. Một thanh niên 23 tuổi bị ong vò vẽ đốt tử vong: Ngày 5/10, UBND xã Thanh Hòa (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một nạn nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến tử vong. Đó là anh Lê Đình Hảo (23 tuổi, thôn đội trưởng thôn Yên Hòa, xã Thanh Hòa). Khi ra vườn để bắt tổ ong vò vẽ, anh Hảo đã bị ong đốt tử vong. 6. Triệt phá sòng bạc của 2 vợ chồng ở vườn điều: Ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công sòng bạc của Võ Văn Đức (SN 1954) và Trần Thị Ánh (là vợ của Đức, SN 1959, ngụ huyện Long Thành) cầm đầu trong vườn điều tại khu vực. Ập vào khu vực vườn điều huyện Long Thành công an phát hiện và bắt quả tang 41 con bạc đang hăng máu sát phạt ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa, thu trên 200 triệu đồng, nhiều xe ô tô, xe máy cùng dụng cụ để đánh bạc. 7. Nghi vấn nam thanh niên nhảy cầu tự tử: Trưa 5/10, Công an TP.Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc nam thanh niên nghi nhảy cầu Hàn xuống sông tự tử. Lực lượng chức năng phát hiện trên cầu có xe máy BKS 29T1-404.23, một mũ bảo hiểm xe máy và đôi dép quai hậu. 1 thẻ căn cước công dân mang tên V.V.T (SN 1993), trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. >>> Xem thêm video: Tìm thấy thi thể nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

