Tin nóng ngày 3/9: Rủ nhau “thông chốt” trêu chọc CSGT

1. Rủ nhau "thông chốt" trêu chọc CSGT: Ngày 3/9, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) cho biết, đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý nghiêm đối với nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự gồm Lê Văn Cảnh (SN 2002), H.Q (SN 2003), Lê Văn Đại (SN 2001), Nguyễn Văn Quân (SN 2001), L.S.N (SN 2003) đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. 2. Bắn hạ trâu điên húc nhiều người trọng thương: Chiều 3/9, một lãnh đạo UBND xã Đắk R’moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng công an vừa bắn hạ 1 con trâu điên do liên tục tấn công người dân trên địa bàn xã. Theo người dân địa phương, con trâu điên đã tấn công nhiều người, trong đó có ít nhất 5 người bị thương. Hiện có 2 người bị nặng nhất đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. 3. Bắt nóng 45 tay đua xe trái phép liên tỉnh thách đấu qua mạng: Ngày 3/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý hành vi tổ chức đua xe trái phép của hàng chục thanh thiếu niên ở 2 huyện Bắc Bình và Tuy Phong. Trong 9 tiếng đồ hồ (từ 9 đến 18h ngày 2/9), lực lượng công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, 45 thanh thiếu niên đã bị bắt giữ với hành vi đua xe trái phép cùng 31 phương tiện. 4. Bị chậm trả tiền, mang dao bầu đến "xử" bà lão “cầm họ”: Ngày 3/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Duy Đăng (SN 1982, trú ở Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội) 20 tù về tội giết người. Bị hại là bà Lưu Thị Bẩy (SN 1954), trú cùng địa phương và có họ hàng với bị cáo. Năm 2010, bà Bảy bị vỡ họ không có tiền trả nợ nên Đăng đã sát hại nạn nhân. 5. Thiếu phụ bị chém đứt lìa chóp mũi khi đang ở trong nhà: Ngày 3/9, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990, ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nam có mâu thuẫn với Lê Hoàng Tâm (SN 1986). Tối 26/6, Nam đã mang theo dao tự chế đến nhà chém chị Tâm. Chị gái của Tâm là Lê Thị Cẩm Loan (SN 1982) bị chém đứt lìa chóp mũi. 6. Thu giữ gần 10 tấn nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc: Ngày 3/9, tại Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã tịch thu gần 10 tấn sản phẩm nguyên liệu trà sữa như bột trà sữa, nước siro hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 5.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa (bột trà sữa, nước siro hoa quả,....) với trọng lượng khoảng gần 10 tấn không rõ nguồn gốc. 7. Nam thanh niên đâm 3 người thương vong trong lúc chờ bạn: Ngày 3/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ Phạm Văn Tr. (17 tuổi, ngụ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc để điều tra về hành vi giết người. Tối 2/9, trong lúc Tr. đang đợi bạn tại xã Mỹ Tân, có một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy tới gây sự Tr. rút dao găm trong túi quần (loại dao gấp) đâm nhiều nhát về phía 3 thanh niên. Khiến 1 người, bị thương 2 nặng. >>> Xem thêm video: "Nói chuyện" bằng dao, nam thanh niên đâm chết người. Nguồn: VTC 1.

