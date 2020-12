Tin nóng ngày 31/12: Bé gái 11 tuổi bị nhiều thanh niên xâm hại?

Bé gái 11 tuổi bị nhiều thanh niên xâm hại?: Ngày 22/12, người phụ nữ ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đến cơ quan chức năng trình báo việc con gái 11 tuổi bị một nhóm thanh niên xâm hại. Người phụ nữ này thấy con gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi thì bé nói đã bị một số thanh niên ở địa phương xâm hại. Công an sau đó mời 6 thanh niên lên làm việc. Hôm nay, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ ôm con nhảy cầu tự tử: Sáng 31/12, người dân tìm thấy thi thể chị Ng. (SN 1991) tại khu vực nhà máy đóng tàu Bến Thủy. 4 ngày trước, tại cầu Bến Thủy xảy ra một vụ việc người mẹ ôm con nhảy cầu, để lại xe máy trên cầu lúc 4h sáng. Được biết, chị Ng. quê ở Thanh Hóa, vào làm công nhân ở miền Nam, chị Ng. có 2 người con, cháu trai đầu học lớp 1, cháu bé sau 13 tháng tuổi bị bệnh não. Bắt hai đối tượng đập hàng loạt kính xe ô tô: Ngày 31/12, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bắt 2 đối tượng Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (cùng SN 1996, cùng tạm trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) liên quan đến 12 vụ đập kính xe ô tô gây hoang mang dư luận trong vòng 2 tuần qua. Vụ việc tập trung chủ yếu trên tuyến đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ). Thống kê ban đầu, hơn 12 xe ô tô bị phá kính, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Triệt xóa đường dây đánh bạc 15 tỷ đồng: Ngày 31/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền cá cược khoảng 15 tỷ đồng do đối tượng Trần Văn Đạo (34 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Đạo chia nhỏ tài khoản của mình cho đàn em tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, keno, tài xỉu... Công an đang tạm giữ hình sự 6 người điều hành và đang lấy lời khai 10 con bạc. Hỗn chiến ở quán nhậu, 3 người tử vong: Trưa 31/12, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu tại quán lẩu bò 868 ở xã An Tây, tỉnh Bình Dương. Họ dùng hung khí đâm chém nhau khiến nhiều người bị thương. Ba thanh niên bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ. Dùng điếu cày đánh trọng thương nhân viên giao hàng: Ngày 28/4, anh V.M.D (ở Hà Nội) đi giao hàng chuyển phát nhanh tại khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội bị Lê Văn Lượng (SN 1989, trú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) dùng điếu cày vụt 2 phát trúng đầu khiến anh D. gục ngã xuống đường, bị thương nặng rồi lẩn trốn. Hôm nay, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Lượng. Xe tải lao xuống vực sâu, nam thanh niên tử vong, 1 người nhập viện cấp cứu: Khoảng 12h ngày 31/12 xe tải không chở theo hàng hoá lưu thông qua xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, chiếc xe tải bất ngờ lao xuống vực xâu khoảng 50 mét. Hậu quả, 1 người tử vong, 1 người khác bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là anh Mùa A Thông (SN 1990), người bị thương là anh Lù A Dự (SN 1984 cùng trú tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên). >>> Xem thêm video: Bắt giam bảo vệ trường học ở Bến Tre hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bé gái 11 tuổi bị nhiều thanh niên xâm hại?: Ngày 22/12, người phụ nữ ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đến cơ quan chức năng trình báo việc con gái 11 tuổi bị một nhóm thanh niên xâm hại. Người phụ nữ này thấy con gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi thì bé nói đã bị một số thanh niên ở địa phương xâm hại. Công an sau đó mời 6 thanh niên lên làm việc. Hôm nay, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ ôm con nhảy cầu tự tử: Sáng 31/12, người dân tìm thấy thi thể chị Ng. (SN 1991) tại khu vực nhà máy đóng tàu Bến Thủy. 4 ngày trước, tại cầu Bến Thủy xảy ra một vụ việc người mẹ ôm con nhảy cầu, để lại xe máy trên cầu lúc 4h sáng. Được biết, chị Ng. quê ở Thanh Hóa, vào làm công nhân ở miền Nam, chị Ng. có 2 người con, cháu trai đầu học lớp 1, cháu bé sau 13 tháng tuổi bị bệnh não. Bắt hai đối tượng đập hàng loạt kính xe ô tô: Ngày 31/12, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bắt 2 đối tượng Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (cùng SN 1996, cùng tạm trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) liên quan đến 12 vụ đập kính xe ô tô gây hoang mang dư luận trong vòng 2 tuần qua. Vụ việc tập trung chủ yếu trên tuyến đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ). Thống kê ban đầu, hơn 12 xe ô tô bị phá kính, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Triệt xóa đường dây đánh bạc 15 tỷ đồng: Ngày 31/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền cá cược khoảng 15 tỷ đồng do đối tượng Trần Văn Đạo (34 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Đạo chia nhỏ tài khoản của mình cho đàn em tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, keno, tài xỉu... Công an đang tạm giữ hình sự 6 người điều hành và đang lấy lời khai 10 con bạc. Hỗn chiến ở quán nhậu, 3 người tử vong: Trưa 31/12, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu tại quán lẩu bò 868 ở xã An Tây, tỉnh Bình Dương. Họ dùng hung khí đâm chém nhau khiến nhiều người bị thương. Ba thanh niên bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ. Dùng điếu cày đánh trọng thương nhân viên giao hàng: Ngày 28/4, anh V.M.D (ở Hà Nội) đi giao hàng chuyển phát nhanh tại khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội bị Lê Văn Lượng (SN 1989, trú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) dùng điếu cày vụt 2 phát trúng đầu khiến anh D. gục ngã xuống đường, bị thương nặng rồi lẩn trốn. Hôm nay, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Lượng. Xe tải lao xuống vực sâu, nam thanh niên tử vong, 1 người nhập viện cấp cứu: Khoảng 12h ngày 31/12 xe tải không chở theo hàng hoá lưu thông qua xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, chiếc xe tải bất ngờ lao xuống vực xâu khoảng 50 mét. Hậu quả, 1 người tử vong, 1 người khác bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là anh Mùa A Thông (SN 1990), người bị thương là anh Lù A Dự (SN 1984 cùng trú tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên). >>> Xem thêm video: Bắt giam bảo vệ trường học ở Bến Tre hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.