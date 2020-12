Tin nóng ngày 30/12: Vợ đâm chồng tử vong vì chuyện mua cơm

Vợ đâm chồng tử vong vì chuyện mua cơm: Ông Nguyễn Chí Thiện (trú quận Tân Phú, TP HCM) đi mua bánh mì và cơm về cả gia đình ăn tối. Văn Huệ Lệ (sinh năm 1983) cằn nhằn dẫn đến vợ chồng cãi nhau. Lệ đã cầm dao trên tay và đâm một nhát về phía chồng trúng vào ngực anh Thiện khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lệ bảy năm tù về tội giết người. Bắt giữ ‘trùm’ tổ chức cá độ, đánh bạc qua mạng: Từ tháng 9 đến tháng 12/2020, sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ đại lý cấp trên, Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1978, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thuê 3 đối tượng tham gia điều hành mạng cá độ bóng đá, đánh bạc. Lực lượng công an xác định tổng tang số mà đối tượng Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng internet là hơn 21 tỷ đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã triệt phá được ổ nhóm này. Hàng chục nam, nữ “bay”, “lắc” trong karaoke Crown: Rạng sáng 30/12, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã ập vào kiểm tra hành chính cơ sở dịch vụ karaoke Crown ở 23-25 Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang. Tại thời điểm kiểm tra, 10 phòng trong cơ sở dịch vụ karaoke Crown có rất đông nam, nữ thanh niên đang tụ tập với nhiều dấu hiệu “phê” ma túy, test nhanh bằng que thử và đã xác định được 55 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy. Bán mật ong rừng làm từ đường cát và nước sôi: Hôm nay, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Phạm Hồng Phúc (SN 1997), Nguyễn Thành Công (SN 1991), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1997), Phạm Hoàng Luân (SN 1988), cùng ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Quốc Phong (SN 1994), Lê Đồng Ba (SN 1993), cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu. Nhóm đối tượng này đã làm mật ông giả từ đường cát và nước sôi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi tập thể dục: Ngày 30/12, UBND xã Đá Bạc (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cho biết, gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể chị T.T.N.Nh. (SN 1980, trú tại thôn Phước Trung, xã Đá Bạc), bị mất tích khi đi tập thể dục cùng chồng ở khu vực hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc) vào sáng 29/12. Mâu thuẫn vì một cái nhìn, đâm chết người: Tối 10/9, Lê Văn Chế Linh (23 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ) tổ chức uống bia cùng nhóm bạn tại quán nhậu thuộc quận Thốt Nốt. Thời điểm này, H (31 tuổi) và N. (19 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt) cũng đang nhậu tại đây. N. đi vệ sinh và gặp Linh cũng đi vào khu vực này. Thấy N. nhìn mình, Linh cho rằng N. “nhìn đểu” nên cả hai xảy ra cự cãi. Linh đã dùng dao bấm đâm nạn nhân tử vong. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ truy tố Linh tội giết người. Một người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe bồn: Khoảng 7h30 sáng 30/12, tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xe bồn do tài xế L.V.S (SN 1993, trú xã Mường Khiên, huyện Thuận Châu) điều khiển, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm mạnh với chiếc xe máy do H.V.V (SN 1959) điều khiển, chở theo sau là bà Đ.T.A (SN 1958) cả 2 cùng trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Vụ va chạm trên khiến cho bà Đ.T.A tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ dan díu với lái xe. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Vợ đâm chồng tử vong vì chuyện mua cơm: Ông Nguyễn Chí Thiện (trú quận Tân Phú, TP HCM) đi mua bánh mì và cơm về cả gia đình ăn tối. Văn Huệ Lệ (sinh năm 1983) cằn nhằn dẫn đến vợ chồng cãi nhau. Lệ đã cầm dao trên tay và đâm một nhát về phía chồng trúng vào ngực anh Thiện khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lệ bảy năm tù về tội giết người. Bắt giữ ‘trùm’ tổ chức cá độ, đánh bạc qua mạng: Từ tháng 9 đến tháng 12/2020, sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ đại lý cấp trên, Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1978, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thuê 3 đối tượng tham gia điều hành mạng cá độ bóng đá, đánh bạc. Lực lượng công an xác định tổng tang số mà đối tượng Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng internet là hơn 21 tỷ đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã triệt phá được ổ nhóm này. Hàng chục nam, nữ “bay”, “lắc” trong karaoke Crown: Rạng sáng 30/12, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã ập vào kiểm tra hành chính cơ sở dịch vụ karaoke Crown ở 23-25 Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang. Tại thời điểm kiểm tra, 10 phòng trong cơ sở dịch vụ karaoke Crown có rất đông nam, nữ thanh niên đang tụ tập với nhiều dấu hiệu “phê” ma túy, test nhanh bằng que thử và đã xác định được 55 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy. Bán mật ong rừng làm từ đường cát và nước sôi: Hôm nay, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Phạm Hồng Phúc (SN 1997), Nguyễn Thành Công (SN 1991), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1997), Phạm Hoàng Luân (SN 1988), cùng ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Quốc Phong (SN 1994), Lê Đồng Ba (SN 1993), cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu. Nhóm đối tượng này đã làm mật ông giả từ đường cát và nước sôi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi tập thể dục: Ngày 30/12, UBND xã Đá Bạc (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cho biết, gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể chị T.T.N.Nh. (SN 1980, trú tại thôn Phước Trung, xã Đá Bạc), bị mất tích khi đi tập thể dục cùng chồng ở khu vực hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc) vào sáng 29/12. Mâu thuẫn vì một cái nhìn, đâm chết người: Tối 10/9, Lê Văn Chế Linh (23 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ) tổ chức uống bia cùng nhóm bạn tại quán nhậu thuộc quận Thốt Nốt. Thời điểm này, H (31 tuổi) và N. (19 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt) cũng đang nhậu tại đây. N. đi vệ sinh và gặp Linh cũng đi vào khu vực này. Thấy N. nhìn mình, Linh cho rằng N. “nhìn đểu” nên cả hai xảy ra cự cãi. Linh đã dùng dao bấm đâm nạn nhân tử vong. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ truy tố Linh tội giết người. Một người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe bồn: Khoảng 7h30 sáng 30/12, tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xe bồn do tài xế L.V.S (SN 1993, trú xã Mường Khiên, huyện Thuận Châu) điều khiển, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm mạnh với chiếc xe máy do H.V.V (SN 1959) điều khiển, chở theo sau là bà Đ.T.A (SN 1958) cả 2 cùng trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Vụ va chạm trên khiến cho bà Đ.T.A tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ dan díu với lái xe. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.