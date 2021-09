Tin nóng ngày 2/9: Bắt tạm giam kẻ dọa giết cả nhà chiến sĩ cảnh sát cơ động

Bị kiểm tra ra đường không cần thiết, cầm dao đâm thiếu tá công an. Ngày 2/9, Công an huyện Trà Cú, Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn An (33 tuổi, ở xã Đại An) về tội Chống người thi hành công vụ. Chiều 26/8, An cùng Thanh mang theo hai con gà đi trên tuyến đường ở ấp Chợ, xã Đại An. Bị kiểm tra, An nói đang đi bán gà. Tổ công tác lập biên bản, An và Thanh không chấp hành, bỏ chạy. An sau đó dùng dao đâm liên tiếp về phía thiếu tá Lê Trần Nghĩa, Trưởng Công an xã Đại An. Do tránh được nên thiếu tá Nghĩa không bị thương. Bắt tạm giam kẻ dọa giết cả nhà chiến sĩ CSCĐ. Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Lâm Đình Bảo (SN 1990; ngụ phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Trước đó, sáng 27/8, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra tại chốt kiểm dịch COVID-19 phường Phú Lợi, Bảo không trình được giấy phép ra đường mà còn chửi bới, dọa giết cả nhà một chiến sĩ CSCĐ. Bắt tạm giam 1 người chống phá nhà nước. Ngày 2/9, Công an Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Bùi Văn Thuận (40 tuổi) quê ở xã Bảo Hiệu (Yên Thủy, Hòa Bình) hiện trú tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. Thuận bị bắt về tội tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 117, Bộ Luật hình sự. Đối tượng này thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm An ninh Quốc gia. Giấu ma túy vào quần lót vẫn bị phát hiện khi qua chốt. Sáng 2/9, tại chốt kiểm soát COVID-19 trên đường 5B, xã Hồng Phong (huyện Nam Sách, Hải Dương), tổ tuần tra Công an huyện Nam Sách bắt quả tang Nguyễn Xuân Bách (SN 1976, khu Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách) tàng trữ trong quần lót đang mặc 1 gói nilong mầm trắng, bên trong có 7 gói giấy cùng kích thước 2x1cm chứa chất bột màu trắng. Bách khai nhận đây là ma túy Bách tàng trữ với mục đích sử dụng. 7 gói giấy được xác định là Heroin, có tổng trọng lượng là 0,420 gram. Tạm giữ hơn 380.000 sản phẩm vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc. Phòng An ninh kinh tế (CATP Hà Nội) vừa phối hợp cùng Cục QLTT Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 43 đường 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 20.880 chiếc khẩu trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu khẩu trang 3M. Số khẩu trang trên đã được ông Vũ Hoàng Hà - đại diện cho hãng 3M, xác nhận tại chỗ là có dấu hiệu giả mạo và 368.970 sản phẩm vật tư thiết bị y tế khác. Chị tử vong, em trai nguy kịch do ăn kẹo có tẩm thuốc diệt chuột. Khoảng 18h ngày 1/9, hai chị em ruột V.K.H (SN 2016) và V.V.K (SN 2018) trú xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) sang nhà cố nội để chơi. Tại đây, khi đang chơi thì 2 chị em không may ăn phải kẹo có tẩm bằng thuốc diệt chuột để bẫy chuột trong nhà. Ngay sau khi phát hiện, 2 cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Yên Thành để cấp cứu. Do tình trạng quá nặng nên cháu H. đã tử vong sáng 2/9, còn cháu K. tiếp tục được chuyển vào bệnh viện ở Vinh để điều trị. Xem xét kỷ luật hiệu trưởng, hiệu phó đi hát karaoke. Ngày 2/9, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xử phạt hành chính với chủ cơ sở karaoke Nhân Đức mức 20 triệu đồng. UBND xã Hướng Phùng xử phạt mức 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Quảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng, hiệu phó ông Đinh Trường Hải và ông Trương Quang Dũng, giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng. UBND huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xem xét kỷ luật cán bộ, giáo viên vi phạm. Trước đó,chiều 31/8, 4 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Hướng Phùng vào quán karaoke Nhân Đức hát , bất chấp dịch bệnh. Nguồn: VNN Đình chỉ Giám đốc Trung tâm HL và TĐTDTT Đồng Tháp. Ngày 2/9, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất đình chỉ Giám đốc Trung tâm HL và TĐTDTT Đồng Tháp, phê bình Ban giám đốc và Giám đốc Sở VHTTDL. Trước đó, ngày 7/8, qua lấy mẫu sàng lọc cộng đồng, thành phố Cao Lãnh phát hiện một ca mắc COVID-19 là vận động viên tại khu vận động viên của khán đài B, Sân vận động Đồng Tháp, truy vết phát hiện 86F1. Tính đến chiều 1/9, ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 tại khu khán đài B là vận động viên, HLV, người lao động. Ảnh: VOV Thu 10.000 đồng/giấy đi đường, Chủ tịch phường bị cách chức. Ngày 2/9, UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định cách chức Chủ tịch UBND phường Tấn Tài đối với ông Phan Hoàng Việt do vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, người dân được cấp giấy để ra đường khi có nhu cầu cần thiết, nhưng bị nhân viên UBND phường Tấn Tài thu phí 10.000 đồng/lần, việc thu phí này do ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, trực tiếp chỉ đạo. >>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ trộm lấy 130 triệu đồng trong cửa hàng Bách Hóa Xanh. Nguồn: Zing.

