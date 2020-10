Tin nóng ngày 27/10: Say rượu tự đốt nhà mình khiến bạn nhậu tử vong

1. Say rượu tự đốt nhà mình khiến bạn nhậu tử vong: Ngày 27/10, UBND phường Nam Cường, TP Yên Bái, xác nhận vụ một người dân say rượu đã đốt nhà mình khiến một người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu xác định là do Trần Xuân Hổ (SN 1981; ngụ tại tổ Đồng Tiến, phường Nam Cường) tự đốt nhà của mình. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có ông Trần Cao Kh. (SN 1965, cùng ngụ ở tổ Đồng Tiến) là bạn tới nhà nhậu với Hổ. Vụ cháy khiến ông Kh. tử vong. 2. Nhân viên cửa hàng FPT bị khách hàng đánh nhập viện: Ngày 27/10, Công an phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM, cho biết đã lập hồ sơ để làm rõ vụ một nam nhân viên cửa hàng điện thoại trên địa bàn bị đánh thương tích. Nạn nhân là anh Trần Huy H. (23 tuổi), nhân viên cửa hàng FTP trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình). Khi nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra điện thoại thì bị thanh niên xăm trổ vụt gậy sắt vào đầu rồi bỏ đi. 3. Nam thanh niên đi xe máy nghi bị chém bất tỉnh trên cầu: Ngày 27/10, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ một nam thanh niên đang nằm dưới đường trên cầu Rạch Miễu, trên người có nhiều vết thương. Nam thanh niên khoảng 23 tuổi, được người dân phát hiện nằm bất tỉnh trên cầu vào buổi sáng cùng ngày. 4. Đã tìm thấy nữ sinh lớp 12 sau nhiều ngày mất tích: Ngày 27/10, Công an xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 18h, tối 26/10 người dân đã tìm thấy nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang tại địa bàn xã, cách nhà không xa. Hiện tại, do sức khỏe chưa ổn định, tinh thần còn hoảng loạn nên gia đình chưa tìm hiểu nguyên nhân Trang mất liên lạc với người thân trong nhiều ngày qua. 5. Nam thanh niên dùng súng bắn chết bạn nhậu vì đòi về sớm: Ngày 27/10, Công an tỉnh Tiền Giang quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi giết người. Tối 8/10, Nhân tổ chức nhậu tại nhà, trong đó có Nguyễn Hữu Đang (17 tuổi, ngụ cùng xã). Trong lúc nhậu, Đang nói với Nhân mệt, không nhậu nổi nữa và xin cho về sớm. Lúc này Nhân nói "nếu mày mệt không nhậu nữa thì tao bắn mày". Sau đó, Nhân dùng súng bắn chết bạn nhậu. 6. Bé trai 12 tháng tuổi tử vong trong ngày đầu đi nhà trẻ: Ngày 27/10, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận cháu N.P.L (sinh năm 2019, trú thôn 8, xã Lộc Ngãi) tử vong. Ngày 26/10, cháu L. được mẹ đưa đến gửi tại nhóm trẻ tư thục do bà N.T.T.Đ (xã Lộc Ngãi) làm chủ. Đến khoảng 13h, sau khi ăn trưa, cháu bé được cho đi ngủ. Chủ cơ sở sau đó phát hiện cháu bé bị tím tái nên báo gia đình, đồng thời đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. 7. Bộ đôi dùng vàng giả vào tiệm vàng cầm cố hàng trăm triệu đồng: Ngày 27/10, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho hay, đang tạm giữ hình sự Dương Thị Bích Liên (SN 1986, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, công an đang truy bắt đồng bọn của Liên là Đặng Văn Quý (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang). Bộ đôi này đã dùng vàng giả đi vào các tiệm vàng rồi cầm cố. Với thủ đoạn này, cả 2 đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. >>> Xem thêm video: Cảnh giác với thủ đoạn dùng vàng giả để cầm cố. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

