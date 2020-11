Tin nóng ngày 26/11: Mẹ bạo hành con gái 3 tuổi chấn thương sọ não

Mẹ bạo hành con gái 3 tuổi chấn thương sọ não: Theo bà Trần Thị P. mẹ ruột T.T.D. (SN 1995), ngày 27/11, bé C. sau khi đi vệ sinh thì chạy đi chơi nhưng do cháu để phân dính dép nên D. đã dùng tay tát thẳng vào mặt khiến bé C. té xuống nền nhà. Chưa dừng lại, D. tiếp tục nắm tóc, bạo hành. Sau đó, D. bồng con đi tắm rửa nhưng bé ngất xỉu. Thấy vậy, D. gọi điện cho bà P. đưa bé đi cấp cứu. Hiện, Công an quận 12, TP HCM đang tạm giữ D. để điều tra, làm rõ. Một phụ nữ tử vong sau khi nhờ tiêm thuốc: Bà Nguyễn Thị N. (SN 1945, là cô giáo về hưu, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi đến nhà ông Trần Khắc H. (trú ở xóm 2, xã Công Thành, huyện Yên Thành) để nhờ tiêm thuốc. Khi được tiêm thuốc, bà N. bất ngờ xuất hiện các biểu hiện bất thường (nghi bị sốc thuốc) rồi tử vong. Hiện, Công an huyện Yên Thanh đang điều tra, làm rõ vụ việc. Bé gái 8 tuổi bị bảo vệ trường mẫu giáo xâm hại: Ngày 24/11, Nguyễn Văn Trương (là bảo vệ trường mẫu giáo xã Vang Qưới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đến mở cổng vào trường trực một mình. Lúc này cháu T. (8 tuổi) và một số trẻ em khác ở gần vào sân trường chơi. Trương vào khu vực nhà vệ sinh của trường mở đèn, thấy cháu T. đi theo, Trương liền giở trò đồi bại với cháu bé tại khu vực nhà vệ sinh. Hôm nay, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam Trương. Lầm tưởng kẹo, bé trai 6 tuổi ăn phải thuốc diệt chuột: Em N.T.H (học sinh lớp 1A1 trường TH. Núi Đèo, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trong lúc ở nhà, thấy gói thuốc diệt chuột dạng viên kẹo đã nhầm tưởng là kẹo nên lấy ăn. Sự việc không được phát hiện kịp thời, chỉ đến khi H. có biểu hiện co giật, các anh chị trong nhà mới biết và đưa em đi cấp cứu. Hai nữ sinh bị xe tải tông tử vong thương tâm: Khoảng 6h30 ngày 26/11, trên đường Mỹ Xuân-Hòa Bình thuộc tổ 8, khu phố 5 phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 2 nữ sinh lớp 10 chở nhau bằng xe máy trên đường đến trường thì bị ô tô tải chạy cùng chiều tông tử vong. Cả 2 em có hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, cùng là học sinh Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, đang trên đường đi học. Đôi nam nữ bị bắt vì dắt trộm 2 con bò: Ngày 26/11, Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Diễm Ly và Nguyễn Văn Vương (cùng trú thị xã An Khê) để điều tra hành vi trộm bò ở thôn An Phong, xã Phú An. Được biết, hai con bò (trị giá khoảng 70 triệu đồng), công an huyện Đak Pơ đã thu giữ tang vật để trả lại cho người bị hại và điều tra, làm rõ vụ án. Dân tháo chạy vì cháy công ty ván ép sát bên: Trưa 26/11, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một cơ sở chuyên sản xuất ván ép (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Do khu xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh khiến mọi nỗ lực dập lửa của người dân bất thành. Nhiều người dân hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, chỉ kịp di dời một số tài sản quan trọng. Nhận được tin báo lực lượng chức năng tới hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy. >>> Xem thêm video: Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì chấn thương sọ não, nghi bị mẹ đẻ bạo hành. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

