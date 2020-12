Tin nóng ngày 24/12: Đánh mẹ đẻ trọng thương vì không chịu bán nhà

Đánh mẹ đẻ trọng thương vì không chịu bán nhà: Ngày 20/12, sau khi đi chơi về, Bùi Văn Hà (SN 1990, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) Hà yêu cầu bà Dung (SN 1964, mẹ ruột của Hà) đưa sổ đỏ để mang đi bán nhà. Bà Dung không đưa sổ đỏ nên Hà đã rút một gậy sắt mang theo trong người đánh tới tấp vào người bà Dung khiến bà bị thương. Hà còn đuổi bà Dung ra khỏi nhà rồi trốn khỏi địa phương. Hôm nay, Công an huyện Thạch Thành đã truy nã đối với Hà. Giải cứu 2 thiếu nữ Nghệ An bị lừa bán qua Trung Quốc: Ngày 24/12, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao 2 nạn nhân bị lừa bán làm vợ đàn ông Trung Quốc cho gia đình ở xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) và xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương). Cụt Văn Út (32 tuổi, trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng) là đối tượng lừa bán 2 người phụ nữ này sang Trung Quốc. Nghi là kẻ trộm nên cự cãi rồi đâm chết nạn nhân: Rạng sáng 22/12, Tạ Bá Hùng (18 tuổi, ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) trên đường đi chơi về phát hiện Phạm Minh Hải (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đang đứng gần quán. Nghi Hải có biểu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản nên Hùng dừng lại kiểm tra. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hải dùng dao tự chế chém Hùng nhưng không trúng. Hùng dùng dao bấm đâm Hải tử vong tại chỗ. Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Hùng để điều tra về hành vi giết người. "Nữ quái" bị bắt sau khi sau 30 phút nhận được tin báo trộm vàng: Chỉ trong vòng 30 phút nhận được tin báo của nạn nhân ngày 23/12, Công an thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1985, trú phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) đã có hành vi đột nhập lấy trộm 4 chỉ vàng (trị giá khoảng 22 triệu đồng) của nhà dân trên địa bàn. Hôm nay, Công an thị trấn Xuân An đã khởi tố bị can đói với Loan để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản". Phát hiện hơn 100 khách 'lắc lư' trong quán bar: Khoảng 23h30 ngày 23/12, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã đột kích vào quán bar Diamond Club trên đường Trương Chí Cương (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) do ông Hoàng Văn Nhân (30 tuổi, trú TP Tam Kỳ) làm chủ thì phát hiện hơn 100 khách đang nhảy nhót, lắc lư theo tiếng nhạc. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 27 đối tượng (độ tuổi từ 18 đến 41 tuổi, chủ yếu ở TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành và TP Đà Nẵng) dương tính với chất ma túy. Bắt Phó giám đốc mua bán hóa đơn trái phép: Ngày 24/12, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện, sinh năm 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Khám xét trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh, đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan. Người phụ nữ bị tàu tông tử vong: Trưa 24/12, một người phụ nữ (khoảng 55 tuổi) đi bộ qua đường ray thuộc phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM để phơi quần áo. Lúc này, đoàn tàu SE22 chạy hướng ga Sài Gòn (quận 3) lao tới tông trúng người phụ nữ. Đoàn tàu đã hất tung người phụ nữ này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Bắt nghịch tử đánh mẹ ruột và người ơn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

