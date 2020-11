Tin nóng ngày 2/11: Cụ bà 79 tuổi nghi bị bắt cóc, cướp tài sản

1. Cụ bà 79 tuổi nghi bị bắt cóc, cướp tài sản: Ngày 2/11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đã nhận được tin trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Theo trình báo của gia đình, bà Khuôn bị mất tích từ chiều 28/10 khi đi đòi nợ cho đến nay chưa thấy về, Công an huyện đang khẩn trương điều tra, xác minh. 2. Nghi nổ súng thị uy với đối thủ, một người dân trúng đạn vào ngực: Ngày 2/11, Công an Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Vy Bảo (SN 1996, trú TP Lạng Sơn) và Hà Văn Sơn (SN 1998, trú tại huyện Văn Quan) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đêm 28/10, khoảng 4 người mang vòng hoa đám tang tới nhà Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1992, trú thị trấn Cao Lộc). Một đối tượng trong nhóm bất ngờ rút súng bắn trúng ngực bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1967 ở sát nhà Toàn) đang đứng xem ở hành lang tầng 2. Nguyên nhân ban đầu xác định là do nhóm thanh niên của Toàn và một nhóm thanh niên khác ở thị trấn Đồng Đăng có xích mích và va chạm chuyện việc làm ăn ở khu vực biên giới. 3. Bị cướp dùng dao khống chế tại nghĩa trang, người phụ nữ dụ về nhà để lấy tiền: Ngày 2/11, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thông tin, hoàn tất hồ sơ để chuyển VKSND cùng cấp truy tố đối tượng Nguyễn Chí Thương (32 tuổi, ngụ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) về tội cướp tài sản. Khoảng 17h ngày 21/7, chị Nguyễn Thị Mỹ Tr. (25 tuổi, ngụ xã Bình Thuận) đến nghĩa trang Bình Hòa (thuộc xã Bình Thuận) để làm cỏ, viếng mộ của người thân. Phát hiện chị Tr. đi một mình, Thương cầm 1 cao dao, 1 viên gạch đến chỗ chị Tr. và đe dọa, yêu cầu chị phải đưa tiền. Tuy nhiên, chị Tr. đã vùng ra bỏ chạy. 4. Phát hiện thi thể nam giới có vết cắt ở cổ: Ngày 2/11, Công an quận 10, TP HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông ở một bãi giữ xe trên địa bàn. Nạn nhân là ông Trịnh Quang Hòa (SN 1977, ngụ quận 4, TP HCM). Công an quận 10 cho biết sáng cùng ngày, người dân ở bãi giữ xe gần một trường đại học trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 phát hiện thi thể ông Hòa nằm trên vũng máu. 5. “Nữ quái” bán người sang Trung Quốc: Ngày 2/11, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Mỹ Chi (SN 1992, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tháng 11/2016, Chi đang sống cùng chồng tại Trung Quốc đã thông qua em ruột mình ở Việt Nam môi giới, thỏa thuận đưa cháu H. (SN 2001, khi đó mới 15 tuổi), là con của anh H.Q.T. (ngụ cùng địa phương) sang lấy chồng Trung Quốc, với số tiền 100 triệu đồng trả cho cha, mẹ cháu H. Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, cháu H. lên mạng xã hội cầu cứu việc bị chồng hành hạ, đánh đập nên được một tổ chức quốc tế về bảo vệ trẻ em giải cứu và đưa về Việt Nam. 6. Giả danh Cảnh sát cơ động ra đường chặn xe môtô kiểm tra giấy tờ: Ngày 2/11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Long (SN 1996) để điều tra về hành vi Giả mạo cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác. Cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân tại ngã tư thuộc ấp 3 (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có người mặc trang phục Cảnh sát cơ động đang kiểm tra xe, giấy tờ của các phương tiện lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường và mời đối tượng về làm việc. 7. Hành khách đốt lửa, máy bay Vietnam Airlines phải dừng cất cánh khẩn cấp: Ngày 2/11, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, vừa xảy ra vụ việc một máy bay từ Hà Nội đi TP HCM phải quay đầu do hành khách châm lửa đốt khăn. Khoảng 8h30 ngày 2/11, trên chuyến bay VN 243 của hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác hành trình Hà Nội - TP HCM. Khi máy bay vừa mới lăn ra đường cất/hạ cánh hành khách H.T.H (ngồi ở hàng ghế số 20A) bất ngờ châm lửa đốt khăn khiến nhiều người hoảng sợ. Ngay sau đó, phi hành đoàn đã dừng khởi hành và báo với nhà chức trách sân bay về sự việc. >>> Xem thêm video: Nam thanh niên thiêu sống cụ bà hơn 90 tuổi để cướp tiền ở Thái Nguyên. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

