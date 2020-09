Tin nóng ngày 1/9: Bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong khe tường ở Hà Nội xuất viện

Bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong khe tường ở Hà Nội được gia đình đón về chăm sóc: Ngày 1/9, thông tin mới nhất từ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, sức khỏe của cháu bé tiến triển tốt. Các bác sĩ cho biết bé có đủ điều kiện để xuất viện. Được biết, bố mẹ của cô gái đã làm các thủ tục xét nghiệm ADN và làm các thủ tục để sẵn sàng nhận cháu về nuôi. Người cha đến công an đầu thú, nhận đã chém con trai tử vong: Ngày 1/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ ông TVH (47 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên) để điều tra về vụ án mạng liên quan đến con trai ông. Rạng sáng 1/9, C. đi chơi về, có biểu hiện “ngáo đá”, dẫn tới mâu thuẫn, đánh chửi, thách thức cha mẹ. Do không kiềm chế được, ông H. cầm dao chém con trai. Ông H. sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn: Ngày 1/9, Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh với số lượng lớn, cung cấp cho một số hiệu thuốc tại địa bàn các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Bắt phụ nữ mua xăng đốt công ty: Ngày 31/8, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Võ Thị Mộng (36 tuổi, quê Cà Mau) để làm rõ hành vi phóng hỏa đốt Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ, tại địa chỉ 312/40 Lê Thị Riêng, phường Thới An. Tại cơ quan điều tra, Mộng khai do mâu thuẫn tình ái với ông N.T.D. (anh ruột của ông N.M.T.) nên đã mua xăng đốt công ty. Thuê phòng hát karaoke ‘thác loạn’ ma túy trong mùa dịch: Mặc dù có lệnh cấm của UBND tỉnh TT-Huế về hoạt động karaoke trong mùa dịch COVID-19, nhưng một cơ sở kinh doanh karaoke tại Huế vẫn lén lút đón khách. Khi công an kiểm tra, tiệm karaoke đang chứa 11 khách vào đây “bay lắc” ma túy. Bắt được nghi phạm chém 2 bạn nhậu thương vong: Chiều 1/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Lê Văn Thông (40 tuổi, quê Quảng Ngãi). Sau khi chém 2 bạn nhậu thương vong, Lê Văn Thông bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường di chuyển vào miền Nam lẩn trốn. Nữ sinh 20 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ: Trưa 1/9, người dân sống xung quanh khu vực nhà trọ của nữ sinh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21 nghe tiếng cãi nhau của nữ sinh này với 1 người đàn ông. Lúc sau, người này bỏ đi sau đó quay lại thì phát hiện nữ sinh đã tử vong trong tư thế treo cổ nên báo công an. Video: Truy bắt 9X trộm xe máy tinh vi (nguồn VTC Now)

