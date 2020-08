Tin nóng ngày 15/8: 45 công nhân bị ngất trong ca làm việc

45 công nhân bị ngất trong ca làm việc: Chiều 15/8, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin về sự việc khiến 45 công nhân Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam, địa chỉ khu công nghiệp Đông Mai (phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) bị ngất phải đưa đi cấp cứu. 45 bệnh nhân của Công ty TONLY Việt Nam ở Quảng Ninh chủ yếu là nữ. Trước khi vào viện, họ có biểu hiện chóng mặt và buồn nôn. 39 người đá gà ăn tiền trong đợt dịch COVID-19: Chiều 14/8, hàng chục trinh sát thuộc Công an quận Bình Tân ập vào bãi đất trống ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, bắt quả tang hàng chục người đang đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 50 triệu đồng tiền tang vật, 50 điện thoại, 29 xe máy, hai con gà đá. 39 người liên quan bị đưa về trụ sở làm việc. Bất ngờ với số tiền gia đình các nạn nhân đòi bồi thường vụ Tuấn 'khỉ': Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xử vụ Tuấn ‘khỉ’, đối tượng dùng súng bắn 7 người thương vong cở Củ Chi vào hồi đầu năm. Về phần dân sự, cáo trạng nêu gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường trên 2,2 tỷ đồng và các chi phí theo quy định và phụ giúp việc nuôi 2 con nhỏ của phía nạn nhân. Một số bị hại khác không có yêu cầu bồi thường. Hơn 20 người cầm súng, tuýp sắt hỗn chiến: Do có mâu thuẫn trong quan hệ xã hội từ trước nên 2 nhóm thanh niên do Cao Sỹ Phong (Phong Đầm), sinh năm 1981 ở phố Dũng Liên, phường Trung Sơn cầm đầu với nhóm của Nguyễn Hùng Anh (Út Chật), sinh năm 1988, ở phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn sử dụng vũ khí nóng (súng côn), hung khí nguy hiểm hò hét, chửi bới, ném gạch đá, chai thuỷ tinh, đuổi chém nhau trên đường Trần Hưng Đạo (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Công an thành phố Sầm Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc và tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Kho hàng “chui”, bên trong có 4,4 tấn phân bón dởm: Ngày 15/8, Cục quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk cho biết, vừa phát hiện kho hàng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Minh Tân (tại địa chỉ km12, Quốc lộ 26, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) bên trong có 4,4 tấn phân bón quá hạn, không nhãn mác, không ngày sản xuất. Phát hiện thi thể thầy Hiệu trưởng trường tiểu học ven sông: Sau gần một ngày mất tích, thi thể ông Th. được phát hiện trên đường cạnh một con sông thuộc địa bàn xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Ông Th. được Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai điều về công tác, giữ chức Hiệu trưởng ở xã Nghĩa Hương vào cuối năm 2019. Video: Truy tố 19 người liên quan vụ Tuấn 'Khỉ' xả súng bắn chết 5 người

