Tin nóng ngày 17/10: Giận chồng, vợ phóng hỏa đốt nhà

1. Đòi tiền không được liền rút súng bắn người: Ngày 17/10, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Xuân Hữu (24 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) để điều tra về tội 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'. Hữu có cho Thi vay tiền nhưng không trả nợ. Mới đây khi đòi nợ đã xảy ra xô xát, Hữu rút khẩu súng ra dọa Thi sau đó súng nổ 2 phát nhưng không trúng ai. Ảnh: CANội 2. Bắt con nghiện cứ ra tù lại đi…cướp: Ngày 17/10, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1994, ngụ phường 16, quận 8) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản". Trước đó, ngày 16/10, Thành bị bắt khi thực hiện cướp tài sản ở đường Phạm Hùng, phường 4. Thành nghiện ma túy, đã từng ngồi tù nhiều lần về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, từng đi cai nghiện ma túy. 3. 19 thanh niên tụ tập tổ chức sinh nhật bằng tiệc ma túy: Rạng sang ngày 17/10, tại số nhà 178 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu (TP Lào Cai), cảnh sát phát hiện 19 đối tượng gồm 17 nam và 2 nữ trong phòng đang tổ chức sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 19 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận tổ chức sinh nhật bằng sử dụng ma túy. 4. Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trên xe khách tuyến Lai Châu - Hà Nội Ngày 17/10, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trên xe ô tô khách tuyến Lai Châu - Hà Nội, thu giữ 3 bánh heroin với trọng lượng hơn 1kg. Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, kiểm tra xe khách trên, cảnh sát phát hiện Chèo Sun Mẩy, sinh năm 1977, trú tại tỉnh Lai Châu đang xách 3 bánh heroin, trọng lượng hơn 1kg, để mang đi tiêu thụ. 5. Bị bắt sau 1/4 thế kỷ phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nã: Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Vương Thị Dung (SN 1961), trú phường Đội Cung, TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Dung là đối tượng bị truy nã từ năm 1997 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian trốn nã, Dung thay tên đổi họ, thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi một số đặc điểm trên khuôn mặt nhưng vẫn không qua mắt được cảnh sát. 6. 20 học sinh "bốc đầu" xe máy rồi quay clip đưa lên mạng xã hội: Ngày 17/10, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho hay, đơn vị vừa triệu tập 20 đối tượng có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 20 học sinh này thường xuyên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, "bốc đầu", thả cả hai tay khi đang điều khiển xe máy. Đáng chú ý, nhóm này còn quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội để "tuyển thành viên". 7. Giận chồng, phóng hỏa đốt nhà: Ngày 17/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Triệu Thị Dung (36 tuổi, trú tại xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) để làm rõ hành vi giết người. Đêm 10/10, ngôi nhà của vợ chồng Dung bị cháy khiến Dung và anh T. bị bỏng. Dung khai nhận có mâu thuẫn với chồng nên dùng xăng đốt nhà nhằm sát hại anh T. rồi tự sát. 8. Dụ bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục: Ngày 17/10, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Tăng, SN 1997, trú tại thôn Lái, xã An Bá, huyện Sơn Động để điều tra, xử lý về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, Tăng quen biết qua mạng xã hội với cháu L.T.H, SN 2006, trú huyệnYên Thế và ngày 114/10 vừa qua, đối tượng này dụ dỗ cháu vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.

