Tin nóng ngày 12/8: Thiếu nữ 17 tuổi bị đánh, lột đồ tung lên mạng

1. Thiếu nữ 17 tuổi bị đánh, lột đồ tung lên mạng: Ông Trần Quốc Việt (42 tuổi; P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) gửi đơn tố cáo đến công an về việc con gái ông là T.Đ.Th. (17 tuổi) bị một nhóm thanh thiếu niên bắt cóc, hành hung và nhục mạ. Theo đó, Th. bị bạn trai lừa rủ đi uống nước nhưng sau đó chở đến nhốt trong một ngôi nhà ở huyện Tuy Phước để 4 trai và 3 nữ thay nhau đánh, nhục mạ, lột đồ rồi quay clip tung lên mạng xã hội. 2. Gã có vợ 2 con vẫn vào nhà nghỉ cùng bé 13 tuổi: Cuối tháng 3 vừa qua, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984, Phú Quốc, Kiên Giang) đã 4 lần "làm chuyện người lớn" với cháu N.T.Y tại các nhà nghỉ ở huyện Lắk, TP Buôn Ma Thuột. Trước đó Hùng quen cháu T. (SN 2006, huyện Lắk) qua mạng. Hùng đã có vợ và 2 con. Sau khi phát hiện sự việc này, mẹ của cháu Y. đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. 3. Cho số điện thoại bán dâm, bị phạt tội môi giới: Quang cho Thành số điện thoại của chị H (20 tuổi) để mua dâm giá 5 triệu đồng. Sau khi mua dâm, Thành chỉ trả 2 triệu, đồng thời hiếp và lấy tiền, điện thoại của chị H. Sau khi Thành đền 180 triệu, chị H. rút đơn nên Thành chỉ có tội cướp tài sản. Quang bị tội môi giới mại dâm. TAND xem xét và quyết định giảm từ 22 tháng còn 16 tháng tù đối với Nguyễn Minh Quang (30 tuổi, trú quận Long Biên). 4. Đình chỉ công tác CSGT đấm vào mặt người vi phạm: Công an tỉnh Quảng Ninh đình chỉ công tác đại úy Hoàng Văn Sơn (Công an TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) để xác minh cán bộ này đánh, chửi mắng người vi phạm giao thông. Khi khống chế tài xế vi phạm, đại úy Sơn nói lời tục tĩu và đấm vào mặt lái xe tên Cường. CSGT này còn định dùng mũ bảo hiểm đập nhưng người dân đã ngăn cản. 5. Đâm chết người khi bị đòi nợ 200.000 đồng: Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp Tạ Văn Chương (37 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi giết người. tối 11/8, anh N.Q.T.(35 tuổi) đến thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa để yêu cầu Chương trả nợ 200.000 đồng. Xích mích xảy ra, Chương cầm dao đâm anh T. gục chết giữa đường. 6. Phát hiện kho xì gà, thuốc lá điện tử trị giá gần 3 tỷ: Công an quận Tân Bình (TP.HCM) phát hiện trong căn nhà do Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, ở Hà Nội) thuê có 57.000 bao thuốc lá lậu các loại, 6.500 điếu xì gà hiệu Cohiba và 5.500 điếu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc trị giá gần 3 tỷ đồng. Phương khai hàng ngày cắt cử 3 nhân viên để canh giữ và vận chuyển số thuốc lá này đi tiêu thụ. 7. 19 thanh niên dùng ma túy trong quán karaoke: Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang 19 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Gold Star (TP Long Xuyên) giữa tâm dịch COVID-19. Công an thu giữ 2 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng và dạng viên nén (nghi là ma túy). Test nhanh 19 đối tượng có mặt tại quán, gồm: khách, quản lý và nhân viên của quán. Kết quả tất cả đều dương tính với chất ma túy. 8. 7 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc 35 tỷ qua mạng: Công an Thừa Thiên - Huế phát hiện 7 người nước ngoài tuổi từ 20 đến 43 tổ chức đánh bạc qua mạng internet với hình thức sử dụng máy tính để bàn và điện thoại thông minh nhằm kết nối mạng để truy cập vào website https: kkw878.com. Nhóm người Trung Quốc trên đã thực hiện hành vi vi phạm với số tiền trên 35 tỷ đồng.

