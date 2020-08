Tin nóng ngày 10/8: Đội trưởng QLTT hẹn vợ người khác vào nhà nghỉ

1. Đội trưởng QLTT hẹn vợ người khác vào nhà nghỉ: Ông Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 6, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang) vừa bị tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị thường trong 12 tháng. Ông Hiếu bị xác định có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với vợ người khác khi bị tố cáo thường xuyên nhắn tin, hẹn hò và bố trí thời gian quan hệ yêu đương với vợ người tố cáo trong khách sạn. (Ảnh minh họa) 2. Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ngày 10/8, Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 6 nghi phạm. Nguyễn Quang Vinh (An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) là người cầm đầu, các "con bạc" đến từ nhiều địa phương. Từ tháng 6 đến nay, tổng số tiền các nghi phạm trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng, thu giữ tại nhà 200 triệu đồng tiền mặt. 3. Giải cứu 2 thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke: Ngày 10/8, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) giải cứu 2 thiếu nữ 15 và 16 tuổi sau khi bị lừa bắt ép đi phục vụ quán hát karaoke ở Bắc Giang. Cả hai bị cả tin ra Bắc Giang làm việc nhưng bị lừa đưa vào quán karaoke phục vụ khách hát. Khi không đồng ý phục vụ liền bị đánh đập và giam giữ nhưng cả 2 đã lén điện thoại về cầu cứu cho gia đình. 4. Bế tắc, giết con cho vào tủ quần áo: Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1988, quê Bến Tre) vì hành vi giết chính con gái ruột của mình là cháu N.Q.A., 3 tuổi. Hằng khai, con bị bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị nên bế con đến nhà nghỉ thuê phòng và dùng dây sạc điện thoại siết cổ cháu A., cho vào tủ quần áo. Sau đó Hằng đến một chung cư tự vẫn nhưng không làm được nên đi đầu thú. 5. Ghen tuông chém tình nhân của vợ: Ngày 10/8, Công an Tiền Giang bắt tạm giam Nguyễn Khánh Duy (24 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Duy phát hiện vợ nhắn tin hẹn hò với M.V.H. (35 tuổi, Bến Tre). Theo dõi Duy phát hiện vợ đang đi cùng H. nên dùng bình xịt hơi cay tấn công và dùng dao chém trúng vào tay, chân và lưng khiến H. phải nhập viện cấp cứu và điều trị. 6. Bán ma túy chỉ thanh toán qua chuyển khoản: Ngày 10/8, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Xuân Trà (SN 1983, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhà riêng của Trà được xây dựng kín cổng cao tường, hàn sắt kín cửa trước lẫn cửa sau, chỉ có một khe cửa nhỏ để giao dịch với khách và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Tại nhà, thu giữ 78 gói ma tuý đá, 02 điện thoại di động, 300.000đ tiền mặt… 7. Cướp cửa hàng tiện lợi lấy 800.000 đồng: Ngày 10/8, Viện KSND Q.10 (TP.HCM) ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Thành Trung (26 tuổi, ngụ Q.10) và Hà Ngọc Hân (24 tuổi, Cần Thơ) về tội "cướp tài sản". Khoảng 3h, ngày 27/7, Trung và Hân đến cửa hàng Ministop trên đường 3 Tháng 2 (Q.10) vờ mua hàng rồi bất ngờ dùng hung khí uy hiếp nhân viên cửa hàng. Sau khi lấy được hơn 800.000 đồng trong két đựng tiền tại đây, cả hai bỏ trốn. 8. Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm khi đi bộ trong công viên: Ngày 10/8, Công an TP Phan Thiết tạm giữ Đ.V.P. (35 tuổi, Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Khoảng 22h ngày 7/8, N. (16 tuổi) ngồi nghỉ trên ghế đá hi đi bộ tập thể dục trong công viên Đồi Dương. Một thanh niên ngồi kế bên đã rút dao dí vào cổ N. khống chế và đẩy nạn nhân vào một bụi rậm gần đó để hiếp dâm. 9. Nghiện ngập, hai thanh niên giả làm cảnh sát để... bắt ma túy: Ngày 10/8, Công an TP.Lào Cai ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Anh (SN 1995) và Lê Minh Cường (SN 1990) đều trú tại TP Lào Cai. 2 đối tượng giả danh làm Cảnh sát ma túy bắt giữ các đối tượng mua bán đòi tiền “phạt nóng”. Cả hai đã bắt phạt anh L. người nghiện mua ma túy về dùng 5 triệu đồng, khi không có tiền, mẹ anh L. phải đưa 3 triệu để được bỏ qua.

1. Đội trưởng QLTT hẹn vợ người khác vào nhà nghỉ: Ông Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 6, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang) vừa bị tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị thường trong 12 tháng. Ông Hiếu bị xác định có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với vợ người khác khi bị tố cáo thường xuyên nhắn tin, hẹn hò và bố trí thời gian quan hệ yêu đương với vợ người tố cáo trong khách sạn. (Ảnh minh họa) 2. Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ngày 10/8, Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 6 nghi phạm. Nguyễn Quang Vinh (An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) là người cầm đầu, các "con bạc" đến từ nhiều địa phương. Từ tháng 6 đến nay, tổng số tiền các nghi phạm trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng, thu giữ tại nhà 200 triệu đồng tiền mặt. 3. Giải cứu 2 thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke: Ngày 10/8, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) giải cứu 2 thiếu nữ 15 và 16 tuổi sau khi bị lừa bắt ép đi phục vụ quán hát karaoke ở Bắc Giang. Cả hai bị cả tin ra Bắc Giang làm việc nhưng bị lừa đưa vào quán karaoke phục vụ khách hát. Khi không đồng ý phục vụ liền bị đánh đập và giam giữ nhưng cả 2 đã lén điện thoại về cầu cứu cho gia đình. 4. Bế tắc, giết con cho vào tủ quần áo: Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1988, quê Bến Tre) vì hành vi giết chính con gái ruột của mình là cháu N.Q.A., 3 tuổi. Hằng khai, con bị bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị nên bế con đến nhà nghỉ thuê phòng và dùng dây sạc điện thoại siết cổ cháu A., cho vào tủ quần áo. Sau đó Hằng đến một chung cư tự vẫn nhưng không làm được nên đi đầu thú. 5. Ghen tuông chém tình nhân của vợ: Ngày 10/8, Công an Tiền Giang bắt tạm giam Nguyễn Khánh Duy (24 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Duy phát hiện vợ nhắn tin hẹn hò với M.V.H. (35 tuổi, Bến Tre). Theo dõi Duy phát hiện vợ đang đi cùng H. nên dùng bình xịt hơi cay tấn công và dùng dao chém trúng vào tay, chân và lưng khiến H. phải nhập viện cấp cứu và điều trị. 6. Bán ma túy chỉ thanh toán qua chuyển khoản: Ngày 10/8, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Xuân Trà (SN 1983, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhà riêng của Trà được xây dựng kín cổng cao tường, hàn sắt kín cửa trước lẫn cửa sau, chỉ có một khe cửa nhỏ để giao dịch với khách và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Tại nhà, thu giữ 78 gói ma tuý đá, 02 điện thoại di động, 300.000đ tiền mặt… 7. Cướp cửa hàng tiện lợi lấy 800.000 đồng: Ngày 10/8, Viện KSND Q.10 (TP.HCM) ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Thành Trung (26 tuổi, ngụ Q.10) và Hà Ngọc Hân (24 tuổi, Cần Thơ) về tội "cướp tài sản". Khoảng 3h, ngày 27/7, Trung và Hân đến cửa hàng Ministop trên đường 3 Tháng 2 (Q.10) vờ mua hàng rồi bất ngờ dùng hung khí uy hiếp nhân viên cửa hàng. Sau khi lấy được hơn 800.000 đồng trong két đựng tiền tại đây, cả hai bỏ trốn. 8. Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm khi đi bộ trong công viên: Ngày 10/8, Công an TP Phan Thiết tạm giữ Đ.V.P. (35 tuổi, Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Khoảng 22h ngày 7/8, N. (16 tuổi) ngồi nghỉ trên ghế đá hi đi bộ tập thể dục trong công viên Đồi Dương. Một thanh niên ngồi kế bên đã rút dao dí vào cổ N. khống chế và đẩy nạn nhân vào một bụi rậm gần đó để hiếp dâm. 9. Nghiện ngập, hai thanh niên giả làm cảnh sát để... bắt ma túy: Ngày 10/8, Công an TP.Lào Cai ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Anh (SN 1995) và Lê Minh Cường (SN 1990) đều trú tại TP Lào Cai. 2 đối tượng giả danh làm Cảnh sát ma túy bắt giữ các đối tượng mua bán đòi tiền “phạt nóng”. Cả hai đã bắt phạt anh L. người nghiện mua ma túy về dùng 5 triệu đồng, khi không có tiền, mẹ anh L. phải đưa 3 triệu để được bỏ qua.