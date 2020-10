Tin nóng ngày 1/10: Phạt nặng cá nhân xúc phạm người sinh toàn con gái

1. Phạt nặng cá nhân xúc phạm người sinh toàn con gái: Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nêu rõ, từ 15/11, người có lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sinh toàn con gái sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền tới 500.000 đồng. (Ảnh minh họa). 2. Chém trọng thương anh chị vợ: Ngày 1/10, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Lên, 45 tuổi, trú tại huyện An Phú, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, ngày 27/9, Lên xảy ra mâu thuẫn với vợ là Diệp Thị Cẩm Nhung và con gái. Khi thấy Lên đánh con gái, Nhung đến can ngăn thì bị Lên cầm dao dọa chém rồi sau đó còn đuổi chém trọng thương anh chị vợ. 3. Va chạm với xe tải trên QL37, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ: Sáng 1/10, tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là Lương Thị Thúy N. (Sinh năm 2000, trú huyện Trấn Yên) còn tài xế xe tải tên Trần Ngọc Thành (SN 1988, trú TP Yên Bái). 4. Tịch thu hàng tấn chả cá, sủi cảo không rõ nguồn gốc: Ngày 1/10, Đội QLTT số 9 - Cục QLTT Hà Giang cho biết, vưa phát hiện trên xe có 38 bao tải có chứa 1.140kg các loại sủi cảo, chả cá dạng viên được đóng trong các túi nilong có chữ nước ngoài. Thời điểm kiểm tra, đã xác định được bà Trương Thị Thắm - sinh năm 1993, trú tại TP Hà Giang nhận là chủ hàng. 5. Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài: Ngày 1/10, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Già Bá Lư, sinh 1993, chỗ ở huyện Kỳ Sơn và Lô Thị Quý, 37 tuổi ở huyện Tương Dương về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tại cơ quan Công an, Già Bá Lư khai nhận đã đưa được hai lần với tổng số 11 người trốn ra nước ngoài trái phép. 6. Súng cướp cò, người đàn ông tử vong khi đi săn: Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra vụ chết người xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 30/9, anh Hồ Văn Nhưng (trú huyện Trà Bồng) mang súng vào rừng để săn khỉ. Trên đường đi, Nhưng gặp anh Hồ Văn Minh (29 tuổi, trú huyện Trà Bồng), Minh xin đi theo. Trên đường đi không may Nhưng bị trượt chân ngã làm súng văng ra và cướp cò. Súng nổ khiến Minh trúng đạn tử vong tại chỗ. 7. Mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh viện: Ngày 1/10, Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, 4h sáng cùng ngày khi đang nằm theo dõi tại bệnh viện thì sản phụ bị vỡ ối, người tím đen. Các bác sĩ cố gắng hết sức mổ cấp cứu bé nhưng cả hai mẹ con không qua khỏi. Thai phụ là Tạ Thị Vân (SN 1984, trú tại huyện Chương Mỹ). Chị là giáo viên trường mầm non xã Quảng Bị. >>> Xem thêm video: Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối, mổ ngồi để cứu con. Nguồn: VTV 24.

