Tin nóng ngày 10/8: Bạn gái mất điện thoại, gọi người đánh chết bạn thân

Bạn gái mất điện thoại, gọi người đánh chết bạn thân: Bạn gái bị mất điện thoại nên Ngô Thanh Giảng (tự Ken, SN 1988, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) nghi ngờ do bạn của mình là Bùi Hoàng Phước (SN 1992, trú TP Pleiku) lấy trộm khi tới chơi. Giảng gọi thêm 2 người đến giải quyết thì xảy ra xô xát khiến Phước tử vong. Ngày 10/8, 3 đối tượng này bị Công an Gia Lai tạm giữ. Giết vợ bằng 6 nhát dao rồi trình báo bị điện giật: Do mâu thuẫn gia đình, Kpă Cheo (SN 1982 trú huyện Krông Pa, Gia Lai) đã dùng dao đâm 6 nhát vào người vợ là chị Đoàn Thị Thảo (SN 1990), hậu quả chị Thảo tử vong. Sau khi giết vợ, Kpă Cheo báo vợ chết do bị điện giật. Tuy nhiên, xác định chị Thảo tử vong là do Kpă Cheo. Ngày 10/8, Kpă Cheo bị truy tố. Phá két lấy trộm tiền của trường mầm non vì thích iPhone X: Do thích điện thoại iPhone X nên Đặng Phúc Tiến (SN 2004, trú huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) đã đột nhập vào trường Mầm Non ở xã Đồng Văn rồi phá két sắt tài sản. Ngày 10/8, Tiến bị Công an huyện Bình Liêu bắt giữ và phát hiện 54,2 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone X có trên người Tiến. Trốn cách ly đi sinh nhật bị phạt 5 triệu đồng: N.T.R. (24 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung để đi dự sinh nhật bạn. Ngày 10/8, Công an huyện Quế Sơn đã xử phạt vi phạm 5 triệu đồng R. với hành vi trên. Nữ chủ quán karaoke để 15 nam thanh nữ tú hát hò: Đêm 9/8, Công an TP Hưng Yên đã kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke Sắc Việt KTV, địa chỉ xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên do chị Đặng Thị Lan (SN 1987 làm chủ) cho khách vào sử dụng. Công an phát hiện 2 phòng hát có 15 người (7 nam, 8 nữ) đang tổ chức hát karaoke. Bắt tạm giam đối tượng đánh đập bé trai 5 tuổi ở Bình Dương: Ngày 10/8, Công an TP. Thuận An cho biết, Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ TPHCM) đã đánh dã man con của vợ hờ vì lúc trước có mâu thuẫn với cha của bé. Theo đó, Nam bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội 'Hành hạ người khác'. Công ty cà phê lớn nhất Gia Lai bị trộm đập két: Một thanh niên đột nhập vào Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (TP Pleiku, Gia Lai) dùng một số dụng cụ, phá két sắt lấy đi số tiền khoảng 500 triệu đồng và rời đi. Ngày 10/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm rõ. Bắt Giám đốc Trung tâm viễn thông huyện: Ngày 10/8, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (45 tuổi, trú huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản". Tùng đã thuê người thu hồi số lượng lớn cáp đồng trên địa bàn huyện, bán lại cho các vựa phế liệu chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. >>>>> Xem thêm video: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

