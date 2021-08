Tin nóng 9/8: Phát hiện bộ xương người trên mái nhà

Phát hiện bộ xương người trên mái nhà: Ngày 9/8, một người cháu trong quá trình sửa nhà ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đã phát hiện bộ xương, nghi vấn là bà của mình. Người cháu khẳng định đó là "bà Út" của mình và bà đã mất tích hơn 1 năm qua. Người này dựa vào đặc điểm là bộ đồ bà ba bà mặc hằng ngày cùng hàm răng giả của bà. Mâu thuẫn, đâm tử vong bạn nhậu: Nguyễn Trần Trung (49 tuổi, trú Đồng Nai) cùng ông Lê Văn Cơ (53 tuổi, ngụ TP Dĩ An) cùng 2 người khác tổ chức ăn nhậu tại TP Dĩ An (Bình Dương). Trong lúc uống rượu, giữa Trung và ông Cơ xảy ra mâu thuẫn, Cơ đã dùng kéo đâm tử vong nạn nhân. Ngày 9/8, Cơ bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam. Người phụ nữ mang bầu vận chuyển 36 gói ma túy: Ngày 8/8, Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) vừa phát hiện Trần Thị Anh Thư (32 tuổi, trú thị xã Gò Công) vận chuyển 36 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Được biết, Thư đang mang thai và có nuôi con nhỏ. 9 người dùng xe cấp cứu tư nhân thông chốt kiểm dịch: Nhóm người này dùng thủ đoạn thuê xe cấp cứu tư nhân từ huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) để thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 để sang huyện Trần Đề. Ngày 9/8, UBND huyện Trần Đề đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội. Nhớ lại vụ bị đòi con gà, bèn đi... đốt chuồng bò: Lưu Quốc Toàn (SN 2004, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) đã nhớ lại chuyện Nguyễn Ngọc Quang (trú cùng địa phương) đòi lại gà mà Toàn đã trộm của ông Quang trước đó. Bực tức Toàn đốt chuồng bò của ông Quang. Ngày 9/8, Toàn bị truy tố. Tránh xe máy, ô tô tải lao qua đường đâm tử vong một phụ nữ: Trưa 9/8, trên đường Kinh Dương Vương đoạn qua phường 13, quận 6, TP.HCM. Tài xế ô tôi đánh lái né tránh tai nạn cho xe máy đang băng qua đường, khiến phương tiện lao qua làn ngược lại đâm tử vong người phụ nữ đang đi xe đạp. Giáng chức Phó văn phòng ĐBQH và HĐND Đà Nẵng vì tát nhân viên y tế: Ngày 9/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết ông Trần Vinh, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng, bị giáng chức vì tát nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xảy ra ngày 1/8. >>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

