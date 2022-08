Tin nóng 5/8: Cha cởi áo, cột tay con gái ruột treo lên trần nhà đánh đập

Cha cởi áo, cột tay con gái ruột treo trên trần nhà đánh đập: Ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, cháu bé trong clip bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội vừa qua là cháu N.B.N. (11 tuổi, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián), còn người đàn ông trong clip là N.V.T. (36 tuổi, là bố đẻ của cháu N). Tuy nhiên, N.V.T. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, N.V.T. thường xuyên say rượu và xảy ra mâu thuẫn cùng bà con lối xóm. Bắn chết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai: Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Huỳnh Nhật Quang (24 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Quang và bác ruột là ông Huỳnh Tr. có mâu thuẫn liên quan đến đất đai do ông bà để lại. Trong đám giỗ của mẹ ông Tr. cũng là bà nội Quang thì giữa bác cháu lại xảy ra cãi vã, xô xát. Do vẫn ấm ức với cháu, nên tối 25/7, ông Tr. rủ người bạn là ông L.N.V đến nhà Quang để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi ông L.N.V đến nhà thì bị Quang dùng súng tự chế bắn tử vong. Quang bị bắt giữ ngay sau đó để điều tra. Ớn lạnh với xe tải lao vào 4 nhà dân ven đường: Sáng ngày 5/8, xe tải mang BKS: 81H00671 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đi đến chợ 312 (xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thì va chạm với xe bán tải mang BKS: 51D18339. Ngay sau đó, 2 xe cùng mất lái, lao vào hàng loạt nhà dân bên đường. Vụ tai nạn làm ít nhất 2 người trên xe tải bị thương và đã được người dân đưa đi bệnh viện. Phát hiện kho hàng mỹ phẩm giả mạo thương hiệu Queenie Skin: Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa kiểm tra, thu giữ hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu Queenie Skin không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu bị làm giả tại một kho chứa hàng ở số 572/5 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Công Huy làm chủ cơ sở. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Chặt cần câu gần đường dây điện, nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong: Trưa 5/8, chính quyền xã Tân Thành, huyện Yên Thành cho biết, trong lúc ra khu vực gần đường điện để chặt cành hóp làm cần câu, cháu T.V.B. (SN 2007, trú tại xóm Tân Nhân, xã Tân Thành) không may bị điện giật tử vong. Do ngọn cây ở gần khu vực đường điện nên trong lúc chặt, cháu B. không may bị điện giật tử vong. Hai anh em đi bắt ốc, tử vong dưới hồ thủy lợi: Ngày 5/8, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân đi bắt ốc bị mất tích trên hồ thủy lợi Sông Lũy vào ngày 3/8. Trước đó, ngày 4/8, người dân đi đánh bắt cá tại hồ thủy lợi Sông Lũy phát hiện 2 thi thể nên đã trình báo công an. Hai nạn nhân trên được xác định là T.Q.T. (18 tuổi, ngụ xã Phan Sơn) và T.L.U.P. (13 tuổi ngụ xã Phan Sơn). Trước đó, vào ngày 3/8, Công an xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình nhận được tin hai em T. và P. đi bắt ốc nhưng không thấy về nhà. >>>Xem thêm video: Xe tải không làm chủ tốc độ lao vào nhà dân, 1 người không qua khỏi (Nguồn: Nghệ An TV).

Cha cởi áo, cột tay con gái ruột treo trên trần nhà đánh đập: Ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, cháu bé trong clip bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội vừa qua là cháu N.B.N. (11 tuổi, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián), còn người đàn ông trong clip là N.V.T. (36 tuổi, là bố đẻ của cháu N). Tuy nhiên, N.V.T. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, N.V.T. thường xuyên say rượu và xảy ra mâu thuẫn cùng bà con lối xóm. Bắn chết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai: Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Huỳnh Nhật Quang (24 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Quang và bác ruột là ông Huỳnh Tr. có mâu thuẫn liên quan đến đất đai do ông bà để lại. Trong đám giỗ của mẹ ông Tr. cũng là bà nội Quang thì giữa bác cháu lại xảy ra cãi vã, xô xát. Do vẫn ấm ức với cháu, nên tối 25/7, ông Tr. rủ người bạn là ông L.N.V đến nhà Quang để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi ông L.N.V đến nhà thì bị Quang dùng súng tự chế bắn tử vong. Quang bị bắt giữ ngay sau đó để điều tra. Ớn lạnh với xe tải lao vào 4 nhà dân ven đường: Sáng ngày 5/8, xe tải mang BKS: 81H00671 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đi đến chợ 312 (xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thì va chạm với xe bán tải mang BKS: 51D18339. Ngay sau đó, 2 xe cùng mất lái, lao vào hàng loạt nhà dân bên đường. Vụ tai nạn làm ít nhất 2 người trên xe tải bị thương và đã được người dân đưa đi bệnh viện. Phát hiện kho hàng mỹ phẩm giả mạo thương hiệu Queenie Skin: Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa kiểm tra, thu giữ hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu Queenie Skin không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu bị làm giả tại một kho chứa hàng ở số 572/5 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Công Huy làm chủ cơ sở. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Chặt cần câu gần đường dây điện, nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong: Trưa 5/8, chính quyền xã Tân Thành, huyện Yên Thành cho biết, trong lúc ra khu vực gần đường điện để chặt cành hóp làm cần câu, cháu T.V.B. (SN 2007, trú tại xóm Tân Nhân, xã Tân Thành) không may bị điện giật tử vong. Do ngọn cây ở gần khu vực đường điện nên trong lúc chặt, cháu B. không may bị điện giật tử vong. Hai anh em đi bắt ốc, tử vong dưới hồ thủy lợi: Ngày 5/8, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân đi bắt ốc bị mất tích trên hồ thủy lợi Sông Lũy vào ngày 3/8. Trước đó, ngày 4/8, người dân đi đánh bắt cá tại hồ thủy lợi Sông Lũy phát hiện 2 thi thể nên đã trình báo công an. Hai nạn nhân trên được xác định là T.Q.T. (18 tuổi, ngụ xã Phan Sơn) và T.L.U.P. (13 tuổi ngụ xã Phan Sơn). Trước đó, vào ngày 3/8, Công an xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình nhận được tin hai em T. và P. đi bắt ốc nhưng không thấy về nhà. >>>Xem thêm video: Xe tải không làm chủ tốc độ lao vào nhà dân, 1 người không qua khỏi (Nguồn: Nghệ An TV).