Tin nóng 8/10: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa: Ngày 8/10, tại vườn cây keo của gia đình ông Đỗ Văn Thảo (SN 1964, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) phát hiện thi thể người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi, chết trong tư thế nằm ngửa, mặc áo cộc tay màu đen, quần bò tối màu, bên cạnh có một đôi dép màu đen. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, chưa rõ nhân thân, lai lịch. (Ảnh minh hoạ) Đi câu cá lòng hồ thủy điện, đôi nam nữ mất tích: Ngày 8/10, UBND huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ lật thuyền vừa xảy ra tại địa phương. Trước đó, trưa 7/10, một nhóm thanh niên tổ chức chèo thuyền ra câu cá, ăn uống ở khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krong, không may thuyền bị lật khiến đôi nam nữ ngã xuống nước mất tích. Triệu tập 7 đối tượng liên quan vụ nổ lớn trong đêm: Ngày 8/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệu tập 7 đối tượng liên quan vụ nổ lớn trong đêm 7/10 trên địa bàn huyện Hương Sơn. Nguyên nhân vụ nổ trên được xác định do các đối tượng ở huyện Hương Sơn có mâu thuẫn từ trước, thách thức nhau trên mạng xã hội rồi hẹn nhau "giải quyết", gây náo loạn trong đêm. Đâm một cán bộ công an trọng thương: Phát hiện Lê Hoàng Vũ (SN 1996, quận Tân Bình, TP HCM) có dấu hiệu sử dụng ma túy, thượng uý Nguyễn Đức Bằng, Cảnh sát khu vực phường 10, quận Tân Bình yêu cầu Vũ về trụ sở công an để test nhưng đối tượng không chấp hành mà dùng dao truy đuổi, đâm Thượng úy công an trọng thương. Ngày 8/10, Công an quận Tân Bình cho biết đang tạm giữ Vũ để điều tra. Cặp vợ chồng chuyên cho vay tiền với lãi suất lên tới 109%/năm: Ngày 8/10, Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cho biết đang tạm giữ N.T.P.D (SN 1991) và chồng là N.X.T, (SN 1991, cùng trú huyện Quảng Hòa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cặp đôi này đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất là 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất khoảng 109%/năm. Xông vào nhà chém người rồi đập phá tài sản: Nguyễn Vĩnh Độ (SN 1990, trú thị xã Bến Cát, Bình Dương) cùng với 4 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến nhà ông T.V.T tại Khu phố 5, phường Mỹ Phước dùng hung khí chém ông T. gây thương tích và đập phá tài sản thiệt hại ước tính khoảng 32 triệu đồng. Ngày 8/10, Công an thị xã Bến Cát cho biết, đang truy tìm Độ để điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây lô đề qua mạng gần 2 tỷ đồng ở Thanh Hoá: Ngày 8/10, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề giao dịch qua mạng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Nữ kế toán tham ô gần 1 tỷ đồng: Nguyễn Thị Thu Thảo (50 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) được giao phụ trách công tác tài chính của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. Trong gần 2 năm, Thảo đã rút gần một tỷ đồng tiêu xài cá nhân. Ngày 8/10, Thảo bị Công an tỉnh Bình Phước bắt tạm giam. >>>>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

