Tin nóng 7/6: Nguyên Giám đốc BQL dự án bị tố sàm sỡ nhân viên

Nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án bị tố sàm sỡ nhân viên: Ngày 6/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) vừa xử lý kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Phương, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện. Ông Phương cũng bị kỷ luật về mặt chính quyền ở mức cảnh cáo do bị tố sàm sỡ nữ nhân viên. (Ảnh minh họa) Nghi án con trai sát hại cha ruột ở TP HCM: Trưa 7/6, khi phá cửa vào trong căn nhà trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP HCM, Công an phát hiện ông N.V.B. (72 tuổi tử vong) trên người có vết thương. Nghi ngờ con trai nạn nhân là Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) là thủ phạm nên công an đã tiến hành bắt giữ người này để điều tra. Rao bán cây cảnh qua mạng xã hội lừa đảo hàng chục triệu đồng: Mặc dù không có cây cảnh để bán, nhưng Huỳnh Quốc Thái (SN 1995, ở Đắk Lắk) vẫn đăng hình ảnh lên mạng xã hội để lừa đảo hàng chục triệu đồng của một người dân ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ngày 7/6, Công an TP Gia Nghĩa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Thái. Chồng chém vợ đang ly thân chỉ vì… không nghe điện thoại: Cay cú vì người vợ đang ly thân nhiều lần không muốn nghe điện thoại, Lương Quang Hoàng (SN 1973, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) đi uống rượu rồi về nhà lấy rựa, đi xe máy từ quê xuống phố lùng tìm vợ là bà Nguyễn Thị Hường (SN 1972) đang bán vé số để chém khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 7/6, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng. Nợ tiền, nam thanh niên mang dao đi cướp xe ôm: Do nợ tiền nên Nguyễn Thanh Bình (SN 2005, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nảy sinh ý định đi bộ lang thang tìm kiếm tài xế xe ôm để cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình cướp thì bị nạn nhân dùng dao đâm lại và sau đó bị bắt giữ vụ việc xảy ra ở TP Vĩnh Yên. Ngày 7/6, Công an TP Vĩnh Yên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bình. Đi cắt cỏ bị lật thuyền, một phụ nữ tử vong: Sáng 7/6, tại lưu vực sông Hiếu qua địa phận Bãi Kè xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An, vợ chồng chị Vy Thị Lý và anh Hồ Văn Thành (cùng SN 1986, trú xã Đồng Hợp) khi đi cắt cỏ xong, lúc quay về thì bị lật thuyền. Thấy vậy, một số người dân đã cùng nhau lao xuống cứu, nhưng do khoảng cách quá xa, nước xoáy và sâu nên chỉ cứu được người chồng, người vợ bị nước cuốn trôi. Cắt ngang qua đường, một người đi xe máy bị tông tử vong: Sáng 7/6, trên tuyến đường TL525, đoạn qua địa phận Tiểu khu Lê Xá, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, anh Nguyễn Hữu Lâm (SN 1984, trú huyện Nông Cống) điều khiển xe máy bất ngờ bị xe tải tông vào. Hậu quả khiến anh Lâm tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

