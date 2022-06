Tin nóng 5/6: "Chiêu thức" lừa đảo biến hàng trăm sinh viên thành con nợ

Gã thanh niên và "chiêu thức" dụ bé gái 15 tuổi đi nhà nghỉ: Hồ Tấn Thành (20 tuổi, trú huyện Chợ Mới, An Giang) sau khi quen qua mạng với một một bé gái 15 tuổi (trú cùng huyên). Thành đã chủ động rủ bé gái đi nhậu với nhóm bạn. Sau khi thấy bé gái đã chếch choáng men say, đối tượng đã đưa bé vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Tại đây, Thành đã "tranh thủ" xâm hại bé nhiều lần. Ngày 5/6, Công an huyện Chợ Mới cho biết đã bắt tạm giam Thành để điều tra, làm rõ. Người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 11: Khoảng 13h ngày 5/6, một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ chung cư Tiến Bộ, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên. Vị lãnh đạo UBND phường Quang Vinh cho biết người đàn ông trên có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ sống tại căn hộ tầng 11. Đến trưa, chồng người phụ nữ về nhà nên người đàn ông này dùng dây trèo từ tầng trên xuống và xảy ra vụ việc. Sập bẫy kẻ lừa đảo vì mua "phần mềm nghe lén, xem lén": Phùng Việt Hùng (SN 1991, ở Hà Nội) nắm được tâm lý người dùng, nên anh ta lập 2 Website là phanmemtheodoi.com.vn và phanmemtheodoi.net. Sau đó, Hùng mời chào người mua "phần mềm nghe lén, xem lén" của mình rồi lừa đảo hàng trăm khách hàng khi phần mềm không thể sử dụng được như rao bán. Ngày 5/6, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Hùng để điều tra, làm rõ. Mạo danh chủ shop bán đồ hiệu trên mạng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng: Cao Phương Thảo (SN 2001, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã dùng tài khoản giả mạo chủ shop bán đồ hiệu yêu cầu khách chuyển tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngày 5/6, Công an quận Ba Đình. Hà Nội cho biết đang tạm giữ Thảo để điều tra, làm rõ. Chiêu thức lừa đảo biến hàng trăm sinh viên thành con nợ: Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nói rằng sinh viên chỉ cần đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp, không cần đặt cọc hay trả bất cứ chi phí nào. Với thủ đoạn này, Đức đã lừa đảo hàng trăm sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đứng hồ sơ vay tiền mua hàng rồi sau đó trốn biệt tăm. Ngày 5/6, Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra, làm rõ. Ô tô lao lên vỉa hè gây thương vong cho 3 người trong một gia đình: Khuya 4/6, ô tô biển số 60A-603.26 chưa rõ danh tính người điều khiển đột ngột lao lên vỉa hè, đâm vào một quán ốc trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vụ tai nạn khiến anh Phạm Công Hân (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) tử vong, vợ và con trai anh Hân bị thương nặng. Sự thật nữ sinh bị người lạ đánh thuốc mê: Ngày 5/6, Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã cho biết thông tin về vụ nữ sinh bị người lạ đánh thuốc mê xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Sợ gia đình biết mình uống rượu, nữ sinh 16 tuổi ở xã Thượng Long, huyện Yên Lập, Phú Thọ dựng chuyện bị nhóm người bắt cóc, cho uống nước chứa thuốc mê. Toyota Fortuner bị Lexus RX350 húc văng khỏi đại lộ Thăng Long: Chiều 5/6, ô tô Lexus RX350 chạy trên làn cao tốc của đại lộ Thăng Long hướng Nam Từ Liêm - Hòa Lạc. Tới khu vực gần cầu vượt An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), xe này xảy ra va chạm với ô tô Toyota Fortuner đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc Toyota Fortuner lao tới húc đổ một cột đèn, văng ra khỏi làn cao tốc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

