Tin nóng 6/6: Lý do người phụ nữ đâm chết nam thanh niên tiểu bậy

Nguyên nhân người phụ nữ đâm chết nam thanh niên tiểu bậy: N.T.S. (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) vào con hẻm thuộc phường 10 đi tiểu bậy. Thấy thế, bà Phan Ngọc Lệ (56 tuổi, ngụ Tân Bình) ra nói chuyện với người này thì xảy ra cự cãi. Sau đó, S. rời đi và kéo người đến dùng ly, chén tấn công bà Lệ. Lúc này, bà Lệ chụp lấy dao đâm nạn nhân tử vong. Một người bị điện giật chết khi đang rửa xe ô tô: Ngày 6/6, Công an thị Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, chiều 5/6, trong quá trình anh V.Q.H. (33 tuổi, quê Lâm Đồng) rửa xe ô tô tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên thì bất ngờ bị điện giật tử vong. Bước đầu Công an xác định được nguyên nhân do có dấu hiệu bị rò rỉ điện từ máy rửa xe. Đang nằm ngủ tại ki-ốt, người đàn ông bị đâm chết: Đêm 5/6, tại khu vực chợ đầu mối Đông Hương thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, anh M.V.S. (SN 1983) đang nằm ngủ tại ki-ốt của gia đình, thì bất ngờ bị Trương Văn Tuấn (SN 1992, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) dùng dao dâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Từ Ninh Thuận ra Hà Nội thuê nhà trộm cắp tài sản: Ra Hà Nội thuê căn hộ tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Bảo Chiến (SN 1995, trú TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà để trộm nhiều tài sản có giá trị. Ngày 6/6, Công an quận Ba Đình cho biết đang tạm giữ Chiến để điều tra, làm rõ. Ngồi nhậu, bị bạn 'tri kỷ' trộm mất 20 triệu đồng: Trong lúc đang ngồi nhậu, thấy bạn có nhiều tiền để trên bàn, Phan Xuân Lâm (SN 1976; ngụ xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) đã nảy sinh lòng tham và trộm 20 triệu đồng của bạn nhậu. Ngày 6/6, Công an xã Xuân Ninh cho biết đã bàn giao cho công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Khởi tố 'nữ quái' lừa bé gái 7 tuổi lấy vàng: Phát hiện cháu bé đứng trước cổng trường một mình chờ người thân đến đón về, Nguyễn Thị Dún (37 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Tân Châu, Tây Ninh) đỗ xe lại và nói “mẹ nhờ dì đi đón” để dụ dỗ nạn nhân, lấy chiếc vòng vàng đeo tay. Ngày 6/6, Công an huyện Tân Châu cho biết đã khởi tố bị can Dún để điều tra, làm rõ. Giật dây chuyền của phụ nữ bế con trước nhà: Lợi dụng sở hở của những phụ nữ đi xe máy, bế con nhỏ, Nguyễn Danh Phan (SN 2001, đang thuê trọ tại Phố Hàng, Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã táo tợn thực hiện hàng loạt vụ giật dây chuyền vàng. Ngày 6/6, Công an thị xã Sơn Tây cho biết đang tạm giữ Phan để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ô tô con nát đầu, bay lên dải phân cách sau tai nạn với xe đầu kéo: Sáng 6/6, tại ngã ba đường Ngọc Hồi - Nguyễn Bồ qua địa bàn huyện Thanh Trì hướng vào trung tâm Hà Nội xe đầu kéo container mang BKS 29H-795.xx kéo theo rơmoóc 29R-068.xx đã va chạm với xe ô tô hợp đồng mang BKS 29E-023.xx. Hậu quả, ô tô hợp đồng biến dạng phần đầu, bay lên nằm giữa dải phân cách, quay đầu ngược lại. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

