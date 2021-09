Tin nóng 3/9: Cặp vợ chồng tử vong, thi thể bị đè trong đống đổ nát

Cặp vợ chồng tử vong, thi thể bị đè trong đống đổ nát: Khoảng 6h20 ngày 3/9, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Nguyễn Minh và bà Nguyễn Thị Loan (trú tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Hậu quả của vụ nổ khiến vợ chồng ông Minh tử vong, bị đè trong đống đổ nát. Không cho lấy mẫu xét nghiệm còn đuổi chém công an: Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) yêu cầu phải được tiêm ngừa vắc xin trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm. Không chỉ bất hợp tác, Suốt còn cầm dao đuổi chém công an. Lực lượng Công an xã đã khống chế bắt giữ đối tượng. Cụ bà 83 tuổi bị cướp kẹp cổ giật dây chuyền vàng: N.D.H (16 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đột nhập nhà cụ Phạm Thị Tư (83 tuổi, trú cùng địa phương) rồi dùng tay bóp cổ, giật sợi dây chuyền vàng cụ đang đeo rồi bỏ trốn. Ngày 3/9, Công an huyện Quế Sơn đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H. Đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà vợ cũ: Chu Sỹ D. (44 tuổi, trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho rằng vợ cũ ly hôn là để 'cặp bồ' với người đàn ông khác, ông D. đã đổ chai thuốc trừ sâu vào giếng nước sinh hoạt của nhà vợ cũ là bà Chu Thị M. (40 tuổi) để trả thù. Ngày 3/9, Công an xã Ea Tân cho biết đang điều tra, làm rõ. Bị sét đánh trúng khi đang ngủ, bé 4 tuổi tử vong: Đêm 2/9, khi đang ngủ gia đình anh Và Bá M. (SN 1994) ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An bị sét đánh. Sự việc khiến cháu Và Bá C. (SN 2017) con anh M. tử vong tại chỗ, người vợ bị thương, cháy sém vai. Bắt đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 37 năm lẩn trốn: Ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa tiến hành bắt giữ thành công Đường Hoàn (SN 1959, trú TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) sau 37 năm lẩn trốn. Hoàn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Hạ Long. Đánh cảnh sát khi bị phát hiện tụ tập ăn nhậu: Lê Văn Nhân (42 tuổi, trú TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị lực lượng chức năng phát hiện khi cùng 3 người khác ăn nhậu, ông Nhân lăng mạ, đánh 2 cán bộ trong tổ công tác. Ngày 3/9, Nhân bị Công an TP Hồng Ngự bắt tạm giam. 11 thanh niên tụ tập tại quán game trong đêm: Tối 2/9, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng huyện Kim Bảng, Hà Nam phát hiện cơ sở kinh doanh Internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử do ông Nguyễn Trần Ba (50 tuổi, ở huyện Kim Bảng) làm chủ vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm. Kiểm tra quán, phát hiện 11 nam thanh niên đang tụ tập chơi game, sử dụng dịch vụ Internet. >>>>> Xem thêm video: Nổ bình gas trên phà, 1 người chết 2 người bị thương. Nguồn: ANTV.

Cặp vợ chồng tử vong, thi thể bị đè trong đống đổ nát: Khoảng 6h20 ngày 3/9, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Nguyễn Minh và bà Nguyễn Thị Loan (trú tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Hậu quả của vụ nổ khiến vợ chồng ông Minh tử vong, bị đè trong đống đổ nát. Không cho lấy mẫu xét nghiệm còn đuổi chém công an: Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) yêu cầu phải được tiêm ngừa vắc xin trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm. Không chỉ bất hợp tác, Suốt còn cầm dao đuổi chém công an. Lực lượng Công an xã đã khống chế bắt giữ đối tượng. Cụ bà 83 tuổi bị cướp kẹp cổ giật dây chuyền vàng: N.D.H (16 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đột nhập nhà cụ Phạm Thị Tư (83 tuổi, trú cùng địa phương) rồi dùng tay bóp cổ, giật sợi dây chuyền vàng cụ đang đeo rồi bỏ trốn. Ngày 3/9, Công an huyện Quế Sơn đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H. Đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà vợ cũ: Chu Sỹ D. (44 tuổi, trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho rằng vợ cũ ly hôn là để 'cặp bồ' với người đàn ông khác, ông D. đã đổ chai thuốc trừ sâu vào giếng nước sinh hoạt của nhà vợ cũ là bà Chu Thị M. (40 tuổi) để trả thù. Ngày 3/9, Công an xã Ea Tân cho biết đang điều tra, làm rõ. Bị sét đánh trúng khi đang ngủ, bé 4 tuổi tử vong: Đêm 2/9, khi đang ngủ gia đình anh Và Bá M. (SN 1994) ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An bị sét đánh. Sự việc khiến cháu Và Bá C. (SN 2017) con anh M. tử vong tại chỗ, người vợ bị thương, cháy sém vai. Bắt đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 37 năm lẩn trốn: Ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa tiến hành bắt giữ thành công Đường Hoàn (SN 1959, trú TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) sau 37 năm lẩn trốn. Hoàn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Hạ Long. Đánh cảnh sát khi bị phát hiện tụ tập ăn nhậu: Lê Văn Nhân (42 tuổi, trú TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị lực lượng chức năng phát hiện khi cùng 3 người khác ăn nhậu, ông Nhân lăng mạ, đánh 2 cán bộ trong tổ công tác. Ngày 3/9, Nhân bị Công an TP Hồng Ngự bắt tạm giam. 11 thanh niên tụ tập tại quán game trong đêm: Tối 2/9, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng huyện Kim Bảng, Hà Nam phát hiện cơ sở kinh doanh Internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử do ông Nguyễn Trần Ba (50 tuổi, ở huyện Kim Bảng) làm chủ vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm. Kiểm tra quán, phát hiện 11 nam thanh niên đang tụ tập chơi game, sử dụng dịch vụ Internet. >>>>> Xem thêm video: Nổ bình gas trên phà, 1 người chết 2 người bị thương. Nguồn: ANTV.