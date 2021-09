Tin nóng 1/9: Kế toán trường học đánh thượng úy CSGT nhập viện

Kế toán trường học đánh thượng úy CSGT nhập viện: Trong lúc làm việc với lực lượng kiểm soát dịch COVID-19 tại trụ sở Công an xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Ngô Trường Tồn (38 tuổi, kế toán Trường THCS Thạnh Hòa) đập vỡ kính phòng và đánh một thượng úy CSGT bị thương, phải nhập viện điều trị. Ngày 1/9, Tồn bị CA huyện Giồng Riềng tạm giữ. Hết tiền, trộm loạt lan can 5 cây cầu mang bán: Trịnh Minh Phú (24 tuổi) và Phan Đức Thành (18 tuổi, cùng trú huyện Triệu Phong, Quảng Trị) dùng cờ lê mở ốc vít rồi trộm các thanh sắt trên lan can cầu tại TP Đông Hà để bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 1/9, 2 đối tượng này bị Công an TP Đông Hà tạm giữ để điều tra. Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ trước cửa nhà dân: Rạng sáng 1/9, trong lúc mở cổng nhà để đi ra ngoài tập thể dục, chị Phạm Thị Hà (ngụ xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một bé sơ sinh đặt trong chiếc giỏ màu hồng cùng với mảnh giấy ghi lời xin lỗi của người mẹ. Được biết, bé gái nặng 2,8 kg, được sinh cách đây hơn 2 ngày. Rơi xuống mương trước nhà, bé 2 tuổi đuối nước tử vong: Ngày 1/9, UBND xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trưa 31/8, cháu N.H.B.V (SN 2020, ở địa phương) không may trượt chân rơi xuống mương nước trước nhà. Không thấy cháu, bà N.T.H (bà nội nạn nhân) đi tìm. Khi đến đoạn mương nước, bà H. thấy cháu V. tử vong. Nửa đêm "mò" vào chùa trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy: Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Văn Thượng (SN 1986, trú huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đã đột nhập vào chùa Yên Thống (xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm), trộm cắp một số tài sản có giá trị và 5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Ngày 1/9, Thượng bị Công an huyện Thanh Liêm tạm giữ. Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để thông chốt: Trịnh Đình Hải (1988) tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời đưa ra một bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và một thẻ thanh tra với chức vụ Phó phòng Xử lý sau thanh tra thuộc Bộ Y tế để xin qua chốt ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) nhưng đã bị phát hiện. Ngày 1/9, Hải bị CA TP Biên Hòa tạm giữ. Hai thanh niên "hack" tài khoản facebook, lừa đảo hơn 600 triệu đồng: Bằng thủ đoạn "hack" tài khoản facebook của người Việt Nam đang ở nước ngoài, sau đó giả danh người sử dụng facebook để nhắn tin chuyển tiền, Phạm Xuân Hùng (SN 2001, ở Quảng Trị) và Đặng Hoàng Quang Thắng (SN 2001, ở Thừa Thiên Huế) đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng. Ngày 1/9, 2 đối tượng này bị VKSND tỉnh Hà Tĩnh truy tố. Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền giữa mùa dịch: Ngày 1/9, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền liên quan đến 10 đối tượng, phát hiện tại khu đất trống thuộc xã Long Điền B. Tại hiện trường, Công an thu giữ: 2 con gà đá, 7 triệu đồng... >>>> Xem thêm video: Trốn dịch lên đồi đánh bạc, 8 đối tượng bị bắt quả tang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

